El Ayuntamiento de Valladolid apoyará la manifestación del 8-M organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid

La concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, ha presentado este lunes la campaña y los actos oficiales con los que el Ayuntamiento de Valladolid va a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La concejala ha explicado que, aunque para ese domingo hay previstas dos manifestaciones en Valladolid, el consistorio como institución se sumará únicamente a la de la mañana, por ser la de las "entidades con las que colabora el Ayuntamiento" y la más numerosa.

A las siete de la tarde del domingo 8 de marzo, la Asamblea Feminista de Valladolid ha convocado también una marcha alternativa. Soto ha recordado que, aunque el Ayuntamiento como institución no acudirá, no quiere decir que los miembros de la Corporación no puedan hacerlo "a título personal". La edil ha aclarado que, aunque no entiende que no haya una única marcha para "sumar y no dividir", lo más importante es que las mujeres se manifiesten. "No vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos", ha sentenciado.

El lema del Ayuntamiento para el 8M este año es Sus huellas, nuestros caminos. Con él, el consistorio quiere recordar que la sociedad debe seguir las huellas de aquellas personas que lograron avances sociales para las mujeres, y además, "seguir avanzando en cada derecho y en cada libertad". Como forma de demostrar que desde el Ayuntamiento no se va a dar un paso atrás en materia de derechos de las mujeres, se ha decidido que las actividades por el 8M no se concentren entre los días 6 y 8, sino que se extiendan durante todo el mes.

El día 6 de marzo a las 11 de la mañana comenzarán los actos del día manera oficial, con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias. La lectura correrá a cargo de la directora general y presidenta del Consejo de Michelín España, María Paz Robina. Una decisión de la que "estamos orgullosos", ya que perfiles como el de Robina puede servir para que las niñas que quieren estudiar carreras de ciencia se sientan motivadas. A este acto, ha dicho la edil, se pueden sumar "los grupos que se quieran sumar". El edificio del Ayuntamiento y la Cúpula del Milenio, se iluminarán de color morado durante tres días, del 6 al 8 de marzo.

Más de 70 actividades

El Ayuntamiento se va a volcar con las actividades. Para ello ha coordinado más de 70 eventos junto al Centro Municipal de la Igualdad, las bibliotecas de la ciudad, la Fundación Municipal de Cultura, el Museo de la Ciencia, la Casa de la India y el Consejo Local de la Juventud, entre otras instituciones.

Soto ha destacado el papel de todas ellas y concretamente el de las asociaciones juveniles, que ha reconocido son clave para que los jóvenes "se incorporen a la lucha en los momentos que notamos que hay un retroceso". En el ámbito teatral durante las próximas semanas se representarán obras como Romeo y Julieta, El Jardín de las Hesperides o Jauría, esta última basada en las declaraciones de los implicados en el caso de la Manada de los Sanfermines. Por su parte, el Museo de la Ciencia organizará un homenaje a la científica recientemente fallaecida, Margarita salas.