El Ayuntamiento de Valladolid rechaza una moción de Vox que pedía no utilizar lenguaje inclusivo

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado este martes una moción del Grupo Municipal Vox para instar al consistorio a no utilizar el lenguaje inclusivo. Los grupos municipales del PSOE, PP y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han rechazado la propuesta de Vox que pedía al Pleno eliminar "todo tipo de sesgo ideológico del lenguaje" tanto de los documentos municipales como en el trato entre los funcionarios y los ciudadanos. Ciudadanos, por su parte, se ha abstenido.

Según ha explicado el único concejal de Vox, Javier García Bartolomé, la propuesta parte de la conclusión del informe de la RAE que encargó la vicepresidenta del Gobierno para analizar si la Constitución debía adaptarse al lenguaje inclusivo. Según el edil, la RAE concluyó que la utilización de la marca masculina o "castellano normal" ya es inclusiva, por lo que a Calvo le salió "el tiro por la culata". "La vicepresidenta sigue recomendando guías de lenguaje inclusivo, pero cuando un tonto sigue la linde la linde se acaba y el tonto sigue", ha sentenciado.

El Salón de Plenos se ha convertido en un debate a caballo entre lo lingüístico, lo literario y lo político. El edil de VTLP Manuel Saravia ha acusado al partido de Abascal de mantener un comportamiento "recalcitrante" propio del fundamentalismo, y le ha recordado a Bartolomé que la palabra 'presidenta' data del siglo XV, o que en El Cantar del Mío Cid se desdobla el género al hablar de burguesas y burgueses. "¿Quién quiere juristas teniendo académicos?" ha ironizado el concejal de la confluencia de Izquierda Unida antes de recordar que la RAE ha sido tradicionalmente "misógina".

Para Martín Fernández Antolín, portavoz de Ciudadanos y filólogo, en el debate sobre el lenguaje inclusivo se está utilizando la lengua como "no se debe", algo que le produce "mucha pena", ha reconocido."La lengua es el termómetro de la patología, que es la discriminación de las mujeres". También se ha preguntado qué estudios aportan, tanto los defensores del lenguaje inclusivo como los detractores para decir que el idioma tiene la capacidad de modificar el pensamiento. Antolín ha sostenido hay idiomas que no tienen género gramatical y que esto no supone que sus sociedades sean menos machistas.

El PP pide al Pleno que se ocupe de los problemas

La edil 'popular' Marta López de la Cuesta ha reprochado a todos los partidos discutir sobre esta materia en lugar de proponer soluciones a los problemas de la ciudad, que es para lo que los ciudadanos han votado. "A ninguno de los nueve concejales del PP los vecinos nos han planteado este tema. Nos piden que se ponga el contenedor amarillo, se preocupan por los mayores que viven solos, qué pasa con los presupuestos participativos, o con el túnel de Andrómeda", ha enumerado antes de anunciar que no apoyarían la moción de Vox.

La réplica más contundente ha sido la de la concejala de Igualdad Victoria Soto, que ha acusado a Bartolomé de "oportunismo" por presentar la moción tan cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer. Para Soto esto demuestra “un tufo muy machista” por parte del edil de Vox. La concejala ha mostrado al Pleno la copia de su título de maestra, y ha recordado que durante el Franquismo ya se usaba el término en femenino.

Soto ha descrito la visión de Vox como "patriarcal y androcéntrica", y se ha preguntado si en realidad lo que busca el partido es volver a una realidad "ya pasada" en la que primaban los varones. "El Ayuntamiento de Valladolid cumple y seguirá cumpliendo con su deber. Seguiremos fomentando la utilización del lenguaje no sexista e inclusivo", ha sentenciado.