La Feria de Valladolid silenciará las atracciones durante un día para que los niños autistas puedan disfrutar de ellas

Las concejalas de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, han presentado este martes la programación destinada a jóvenes de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2019 de Valladolid, que darán comienzo el próximo seis de septiembre.

Entre las iniciativas, el Ayuntamiento ha destacado un acuerdo con los feriantes para que uno de los días (todavía por determinar) las atracciones rebajen durante varias horas los sonidos de todas las atracciones al mínimo posible para que los niños con trastornos del espectro autista puedan disfrutar de ellas. La concejala Victoria Soto ha agradecido a los feriantes que hayan accedido a la propuesta del Ayuntamiento.

"Valladolid libre de Violencias Sexistas"

En los próximos días, la concejalía de Igualdad presentará un plan en el que se van a detallar las actuaciones que llevará a cabo el Ayuntamiento en lo relativo al acoso y el abuso sexual durante las fiestas. Soto ha adelantado que en la zona de Las Moreras se establecerá el punto de información y asesoramiento "Valladolid libre de Violencias Sexistas", que contará con un psicólogo y con personal que explicará a quien sufra algún tipo de agresión las medidas que puede tomar.

Según ha destacado Ana Redondo, la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se han convertido en una de las "más importantes de España, quizá no tanto por los artistas, sino por los valores como el respeto, la igualdad o la protección del medio ambiente" que se promueven. Redondo ha destacado que un año más la ciudad no contará con espectáculos que involucren a animales, aunque las corridas de toros no estarán prohibidas. "No las prohibimos, pero tampoco estarán financiadas por el Ayuntamiento", hasentenciado.

Actividades para los jóvenes en Las Moreras

El Paseo de las Moreras será epicentro de las actividades destinadas a los jóvenes durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. En las pistas deportivas tendrá lugar un festival con varios colectivos que llevarán hasta ese escenario música de diferentes estilos, desde Heavy Metal (el viernes 6), Rap (lunes 9), Rock (martes 10), Reggae (miercoles 11) y Hip Hop (sábado 14).

La Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria ha preparado un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas para la zona juvenil en la que participaran mediadores que informarán sobre los efectos del consumo del alcohol y del cannabis. Y, además, durante las noches de fiesta, se instalarán

carpas informativas. El resto de actividades pueden consultarse aquí.