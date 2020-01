El alcalde de León exige a Renfe que mantenga los AVE entre la ciudad y Madrid

La supresión de los trenes AVE en al línea de Alta Velocidad León-Madrid, adelantado este domingo por eldiario.es e ileon.com , ha provocado la primera polvareda política del 2020, con permiso de la disputa iniciada a finales de año por las mociones pro autonomía para la Región Leonesa.

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha indicado en un comunicado emitido a primera hora de la mañana que exigirá a Renfe "que mantenga las unidades AVE que unen León con Madrid y no sustituya éstas por unidades Alvia". En el mismo el alcalde señala "la importancia que estas conexiones y los tiempos de desplazamiento tienen para la ciudad y la provincia leonesa, y el perjuicio que supondrá para los usuarios tener que acceder a unidades de peores condiciones".

El político socialista critica la decisión de Renfe de eliminar desde el 20 de enero sus trenes más rápidos ya que "supone una merma en las condiciones del servicio entre ambas ciudades y precisa que, seguramente, existen otras alternativas que no pasen porque León salga nuevo perjudicada". Diez indica que "Los leoneses hemos tenido que esperar más que otras provincias para poder contar con estas unidades, hemos esperado también mucho tiempo hasta que se han puesto en marcha las condiciones para una velocidad máxima por lo que no sería justo que ahora todos los enlaces sean sustituidos por unidades demás bajas prestaciones".

José Antonio Diez se muestra "convencido de que existen otras opciones que deben contemplarse antes de tomar una medida tan drástica para lascomunicaciones desde León", y por ello ha solicitiado una reunión a los responsables de Renfe para "determinar por qué se ha optado por la retirada de las unidades AVE de León "y expliquen exactamente las razones de esta medida, el tiempo de duración de lamisma y las condiciones en las que, a partir del día 20, se realizarán lasconexiones entre León y Madrid".

Antonio Silván critica al PSOE

Mientras tanto el Partido Popular de León ha lanzado duras críticas al PSOE, al que responsabiliza de la decisión de Renfe en tanto dependen del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez. El exalcalde Antonio Silván ha denunciado "un nuevo agravio a León del PSOE, ciudad que se ha puesto a la cola de España en proyectos de infraestructuras ferroviarias, cuando se han cumplido 1.560 días desde la fecha histórica que supuso la llegada del AVE a León el 29 de septiembre de 2015, tras una inversión de 1.620 millones de euros. Los leoneses y visitantes regresan ahora al pasado con una línea de servicios escasos y degradados, con el consiguiente coste para el turismo, la imagen y la economía leonesa".

El también senador señala que la retirada de los trenes AVE en la línea leonesa se produce "bajo un silencio cómplice, permisivo y sumiso del Partido Socialista, que consiente que mientras un leonés tiene que pagar más de 40 euros por viajar entre Madrid y León, uno a Barcelona lo pueda hacer hasta por solo 15 euros. Una discriminación que convierte al leonés en un ciudadano de tercera tras disfrutar durante más de cuatro años de un servicio en clara proyección que había provocado un aumento indiscutible del número de viajeros con las consecuencias positivas que esto conllevaba para la economía, el turismo y la imagen de la ciudad".

Silván se pregunta en un comunicado sobre el alcalde de León "¿dónde está ese alcalde 'incómodo y reivindicativo' que decía ser José Antonio Díez?; ¿dónde está el Partido Socialista de León ante este nuevo atropello del Gobierno de Pedro Sánchez con esta tierra?; ¿dónde están los representantes de un partido que ha ralentizado o paralizado los grandes proyectos pendientes como el Centro de Regulación y Control (CRC), la fase 2 de la integración del ferrocarril en la ciudad, la liberalización del AVE a León, la puesta en servicio de la Variante de Pajares, la doble vía entre Palencia y León, etc.?". Unas preguntas remitidas a este medio a las 9:55 minutos de este lunes, 40 minutos después de que Diez anunciara que pide a Renfe que reconsidere la medida.

El PP considera no obstante que en los últimos meses se ha vivido "un engaño constante del Partido Socialista porque primero intentaron ocultar estos cambios con la visita que realizaron altos cargos de Renfe y el alcalde Díez el pasado 25 de octubre a los talleres ubicados en la calle Gómez de Salazar; mintieron cuando, ante informaciones periodísticas, intentaron desacreditar la situación alegando que estos cambios de AVEs por Alvias eran solamente por las revisiones que estos trenes necesitaban; y han seguido mintiendo hasta que la realidad tozuda ha mostrado que León se queda sin AVE".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroeal, también se pronunció contra la supresión de los trenes AVE en redes sociales este lunes 6 de enero. Instó a José Antonio Diez a que "luche por que esto no suceda en vez de centrarse en políticas simbólicas. El Alvia es un timo, no solo tarda más sino que llega tarde muchas veces. El Oeste español maltratado".

La polémica

En las últimas semanas la operadora pública Renfe ha dejado de operar trenes AVE, los que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora en el trayecto León-Madrid, sustituyéndolos por trenes Alvia, con velocidades máximas de 250 kilómetros por hora. La operadora alegó necesidades de mantenimiento para justificar esos cambios de trenes pero ahora desde el 20 de enero, ha eliminado estos trenes de su oferta.

La línea León-Madrid contaba hasta ahora con 2 trenes AVE, los más rápidos, que desaparecen "de momento" según fuentes oficiales de Renfe, "por una modificación del tiempo de revisión del AVE que puede afectar a la rotación del material". Renfe está modificando su estrategia de trenes ante la entrada de la liberalización ferroviaria en el eje Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, con un nuevo modelo low-cost que no se verá en León. La compañía admite que "es cierto que a partir de esa fecha (20 de enero) los usuarios no pueden comprar billetes para trenes AVE. Es posible que se vean modificaciones del servicio porque puede tener variaciones, pero eso no significa que se retiren del servicio y en próximos días pueden volver a aparecer las compras". De momento de los AVE en León no se sabe nada más que su retirada a partir del 20 de enero.