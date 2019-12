Del Olmo afirma que la Junta tenía compromiso con la Feria pero cantidad consignada por la prórroga presupuestaria

La presidenta del Grupo Municipal Popular de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado que la Junta de Castilla y León tenía compromiso "verbal" de aportar a las obras de la Feria cuando ocupaba la Consejería de Economía y Hacienda pero no se consignó cantidad porque el presupuesto estaba prorrogado y no era posible, pero además no se sabía cuánto iba a costar la reforma.

Del Olmo, en una rueda de prensa en la que ha presentado una estrategia para los mercados municipales de Valladolid, ha respondido así al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien aseguró que el anterior Ejecutivo de la Junta de Castilla y León "no dejó la previsión económica" para aportar la cantidad que estaba verbalmente comprometida para las obras de renovación de la Feria, por lo que ha apuntado que solo la Diputación y el Ayuntamiento firmarán, por ahora, convenios bilaterales.

La presidenta de Grupo Municipal Popular ha aclarado que se tenían contempladas unas obras de mejora para la Feria pero el problema "era más serio" y la aportación del Ejecutivo autonómico se contemplaba en un marco global para las actuaciones que se fueran a programar desde el Consorcio, para cuya deuda también se aportaba.

"Había muchos acuerdos pero no había una cifra fija", ha explicado la concejal 'popular', quien ha recordado que el Consorcio tenía una deuda histórica y se había acordado hacer frente progresivamente a la misma, además de otras cuestiones como las obras.

Sin embargo, el compromiso era verbal porque además el presupuesto de la Junta estaba prorrogado, por lo que no se podía consignar una partida económica, sino que la aportación que se pudiera hacer tendría que ir por la vía de una modificación presupuestaria, que sí era posible.

Buena disposición

Aún así, ha añadido que cuando era consejera la Junta estaba dispuesta a colaborar, pero hasta no saber la inversión total que se iba a destinar a la Feria no se podía concretar. "El compromiso existía", ha insistido Pilar del Olmo.

El alcalde de Valladolid en sus declaraciones señaló como algo "fundamental" que el proyecto de obras de mejora de la Feria de Valladolid salga adelante para tener el recinto más preparado para atraer Congresos y añadió que había tenido conocimiento con "sorpresa" de que la Junta no dejó la previsión económica para aportar la cantidad a la que se habían comprometido "verbalmente" para abordar este proyecto de obras.

Por ello, ha apuntado que la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid van a firmar sendos convenios bilaterales con la Feria, "no a tres bandas", y aportar antes del 31 de diciembre la cantidad comprometida, un millón de euros en el caso del Consistorio. De esta manera, podrían licitarse ya las obras.

Estas obras, de las que se apuntó que tenían un presupuesto de algo menos de 2,5 millones de euros, permitirán a la Feria atraer más eventos y también que la programación de pequeños congresos y ferias sea "más fluida y constante", con lo que se evitaría, según Puente, que haya "picos" de años "muy buenos y otros muy malos".

El proyecto, como apuntó en su día el director de la Feria, consistirá sobre todo en la renovación los pabellones 1 y 2, la reparación de cubiertas y la construcción de nuevos aseos.