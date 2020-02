El PP de Valladolid plantea dudas sobre la legalidad del acuerdo urbanístico para el Campus de la Justicia y de la concesión del parking de la Plaza Mayor

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado las cuatro mociones presentadas por los grupos municipales de la oposición en el Pleno ordinario de este mes de febrero. Después de las mociones, en el punto referido al control al Gobierno municipal, el PP de Valladolid ha sembrado sospechas sobre la legalidad de la situación del parking de la Plaza Mayor, como ya hizo la semana pasada, y sobre el acuerdo urbanístico para el Campus de la Justicia.

Durante su intervención, el edil 'popular' Alberto Gutiérrez ha hablado de "fraude" por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Según Gutiérrez, el planteamiento de un intercambio entre los terrenos del antiguo colegio de El Salvador y el antiguo aparcamiento del Río Hortega con parcelas de la zona de Zambrana mediante un PERI, mientras se negociaba una permuta de otras parcelas con el Sareb, supone una "traición" del Equipo de Gobierno al acudir a "Madrid" buscando el acuerdo.

Manuel Saravia ha respondido que el Ayuntamiento mantiene dos vías abiertas para obtener los suelos de El Salvador, y que el acuerdo alcanzado con Sareb da "mayor garantía". Además, Saravia ha aclarado, que no existe ningún "problema jurídico" ni se han producido quejas por parte de las administraciones.

El caso de la supuesta irregularidad del parking de la Plaza Mayor ha vuelto a emerger en el Pleno. Esta vez en boca del edil 'popular' José Antonio de Santiago-Juárez. De Santiago ha instado al concejal de Planificación y Rcursos, Pedro Herrero, que abra una investigación interna, "para ver el alcance de la irregularidad, cuándo se produjo, a quién afecta y a quién beneficia".

Según han reiterado los 'populares' en varias ocasiones durante estos meses, la concesión terminó hace dos años y el Ayuntamiento la mantiene sin haber prorrogado el contrato. El edil 'popular' y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, le ha dicho al socialista que, aunque sabe que él no es culpable, "si detecta que hay indicios de ilegalidad deberían ir al juzgado".

Por su parte Herrero ha pedido al PP que "no juguetee" con este asunto. Me he ofrecido a dar explicaciones en la Comisión, y ha asegurado que siguen estudiando el contrato y que "no hay ninguna novedad" sobre el asunto.

Resto de mociones rechazadas

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha definido el voto en contra de los grupos del equipo de Gobierno a la moción del PP reclamando apoyo a la Semana Santa como un "rechazo en positivo", ya que ha dado a entender que las propuestas eran adecuadas pero que el Ayuntamiento ya está trabajando en ellas.

La moción del PP instaba al Ayuntamiento a pedir al Gobierno que iniciase los trámites para que la Semana Santa española sea considerada patrimonio de la UNESCO, realizar una exposición de la Semana Santa Vallisoletana en Madrid, así como una ruta durante todo el año para ver las tallas. También un mayor apoyo a las hermandades y cofradías con lugares de reunión y ensayo para las bandas.

Puente descarta un ruego de Vox

El alcalde de Valladolid ha rechazado con vehemencia la petición del único concejal de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, para solicitar que el Ayuntamiento condene las muertes de niños a manos de sus padres "independientemente del sexo de su asesino".

Puente ha aseverado que "aunque todas las muertes son trágicas", no se pueden dedicar los plenos a nombrar a todas las víctimas. El alcalde ha explicado que en Valladolid, como en otros ayuntamientos de España, se recuerdan a las mujeres asesinadas cada mes. Una práctica "que lleva haciéndose desde el año 2002", según ha recordado el alcalde.

El regidor ha asegurado que no le pilla por sorpresa que Vox trate de ir "en contra de del concepto violencia de genero", que es, según él, la intención con la que el único edil de Vox ha presentado el ruego. "Nos va a encontrar firmes en la defensa de las medidas de las mujeres que son asesinadas por ser mujeres. Como sociedad tenemos un problema muy grave. Lamento que este sea un punto bastante negro en la breve historia de su partido", ha dicho sobre la posición de Vox.