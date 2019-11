Del Olmo califica los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid como "los peores" que ha visto y propone 7 millones de euros en enmiendas

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha arremetido contra el equipo de Gobierno del PSOE y Valladolid Toma la Palabra por los presupuestos para 2020. Según del Olmo se trata de unas cuentas "sin ambición, melancólicas y grises", porque ni ayudan a generar empleo ni a reducir las desigualdades sociales de la ciudad.

"Son los peores que he conocido desde el plano técnico y político y de esto sí que sé algo", ha afirmado la exconsejera de Economía y Hacienda en una rueda de prensa celebrada en el despacho de la agrupación municipal. "Además son inseguros" debido a que, al no existir Presupuestos Generales del Estado, los ingresos no están bien fundamentados. Además, según la concejala, hasta 10 planes no tienen soporte presupuestario y se fían a las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo que significa, que el Gobierno municipal no prevé ejecutar todo el presupuesto.

Del Olmo ha abundado en lo poco que, a su juicio, el consistorio vallisoletano va a destinar a Servicios Sociales, que ha cifrado en 85 céntimos de cada 100 euros del presupuesto. Con ello, ha sentenciado, "no se van a corregir las desigualdades". Según la exconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, el gasto social del Ayuntamiento está entre los más bajos.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España presentó un ranking entre los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes por gasto social. El mínimo, el de las instituciones consideradas "pobres", se situaba en 42 euros por persona y año. Según del Olmo, Valladolid no gasta entorno a 38 euros. "No llega ni al de los pobres", ha subrayado.

Entre otros problemas que han observado los populares la poca apuesta por el turismo, la incentivación económica o al medioambiente. "Es decir, sumando estas cantidades llegamos a la conclusión de que apenas dedican 2,5 euros de cada 10 por habitante a sus grandes prioridades", ha matizado la presidenta de los populares vallisoletanos. "Parece que responden a los presupuestos de un equipo de Gobierno cansado y aburrtido", ha rematado.

Más de 7 millones de euros en enmiendas

La portavoz del PP ha presentado de forma sucinta las enmiendas que su grupo municipal llevará al próximo pleno y con las que quiere corregir alguno de los "olvidos" que, según subrayan desde el Partido Popular, existen en los presupuestos para 2020. Faltas como la "insignificante partida para la celebración del Centenario Delibes" o las nulas partidas para elaborar y desarrollar el Plan de Igualdad del Ayuntamiento, para el Plan de Calidad del Aire, para el acceso a los talleres de Renfe, para la ampliación de la recogida selectiva a otros barrios de la ciudad, para nuevos aparcamientos o para las obras de mejora del Centro de Especialidades de las Delicias.



Desarrollo económico:

-Plan estratégico Valladolid 2050 (60.000 euros)

-Aumento de la partida para el fomento del empleo (aumento de 1 millón de euros)

-Distrito innovador para la zona Centro (300.000 euros)

-ARU en el polígono de Argales (300.000 euros)

-Programa de dinamización comercial (200.000 euros)

-Rehabilitación del mercado de La Rondilla ( 300.000 euros)

-Actuaciones en locales comerciales (100.000 euros)

-Torneo de e-sports, con un dotación (120.000 euros)



Medidas sociales:

-Creación del cheque guardería (500.000 euros)

-Plan para la prevención y atención a la soledad no deseada (100.000 euros)

-Obras de mejora en el Centro de Especialidades en Delicias (150.000 euros)



Desarrollo sostenible:

-Plan de Calidad del Aire (200.000 euros)

-Implantación del contenedor amarillo y campañas educativas (1 millón de euros)

-Línea de subvenciones para la compra de taxis eléctricos y vehículos eléctricos para particulares (150.000 euros)



Cultura y turismo:

-Dotación para la celebración del Centenario de Miguel Delibes (50.000 euros)

-65º Seminci (aumentar en 300.000 euros)

-Ayuda para la compra del Teatro Lope de Vega (100.000 euros)



Del Olmo no ha explicado de qué partidas saldría el presupuesto para sufragar sus enmiendas que suponen un gasto extra de entorno a los 7 millones de euros. Sí ha planteado la posibilidad de poner a la venta suelo industrial con lo que aumentar los ingresos. Además, la concejala, ha anunciado que para reducir la presión fiscal a los ciudadanos, el Partido Popular pedirá la reversión de la subida del IBI propuesta por el Ayuntamiento en 2,11 millones de euros.