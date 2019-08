Puente considera desacertado el mecanismo empleado por el PSOE de Valladolid para elegir portavoz en la Diputación

Puente no entiende que se tenga que votar para tomar una decisión que al final toma la Ejecutiva provincial Óscar Puente cree que "n o tiene el menor sentido someter una cuestión que debe decidir la Ejecutiva a votación" El alcalde cree que si es la Ejecutiva la que debe decidir el portavoz en la Diputación no tiene sentido la votación para además luego "no respetar el resultado