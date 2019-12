Puente, en un debate con estudiantes: "Reconozco que a veces expreso mi opinión sin tener que hacerlo"

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado el 41 aniversario de la Constitución Española en un acto presidido por el alcalde, Óscar Puente, y al que han asistido varios concejales del Gobierno y de la oposición. En el salón de plenos, ochenta chicos y chicas de ocho los colegios e institutos vallisoletanos han reflexionado sobre el artículo 20 de la Constitución Española, sobre la libertad de creación literaria y de información, de cátedra, sobre las redes sociales o el uso de los teléfonos móviles. Después de leer varias de sus reflexiones, los alumnos han tenido un turno de preguntas para el alcalde.

Las cuestiones de los alumnos han generado un debate edificante y menos agrio que el que se ha vivido en el Salón de Plenos en las últimas semanas. Preguntado sobre si, como alcalde, ha tenido problemas para expresar su opinión, Puente se ha sincerado ante los chicos: "Igual a veces expreso mi opinión sin tener que hacerlo. ¿Que si me he censurado alguna vez? Pues probablemente menos de lo que debería. Me tendría que haber censurado muchas más veces", ha asegurado.

En otro momento del encuentro, los chicos han preguntado por el papel de los medios de comunicación y su fiabilidad. "Voy a lanzarme al charco", ha dicho el regidor vallisoletano mientras el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, se santiguaba. "En el mundo de hoy yo cuestionaría toda la información. Coger un titular y de ahí extraer una conclusión casi siempre nos lleva al error", les ha dicho. "La dinámica de los medios es muy complicada porque hay muchos y todos tienen la necesidad de trasladar de manera instantánea y renovarla constantemente", ha añadido el alcalde.

"Como consejo, tratar de digerir la información. No os fiéis del titular, no saquéis conclusiones apresuradas", les ha recomendado. Preguntado sobre si los periodistas tienen acceso a toda la información, el alcalde ha aseverado que, aunque los políticos aveces tratan de ser lo más transparentes posibles, también es importante que cuando un periodista no tiene la información, "no cuente lo que no sabe y no se exceda en la narración de unos hechos que no conoce".

En ese momento del debate ha intervenido el único concejal de Vox en el Ayuntamiento, Javier García Bartolomé. "La verdad absoulta no existe en la política y en muchos otros campo. Salvo en las matemáticas, seguramente", ha opinado. El edil ha recomendado a los estudiantes que sean críticos, que contrasten la información y que lean y escuchen medios de distintas tendencias. "Que seáis vosotros los que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Que seáis críticos y cada uno busque su propia verdad", les ha pedido.

El socialista Pedro Herrero ha solicitado intervenir en ese momento para contestar a Bartolomé, como ya hizo en el pleno de presupuestos para hablar discutir sobre la libertad de prensa. "Sin ánimo de abrir debates, aquí se ha dicho una cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Que cada uno tiene su verdad o su versión. Os invito a que penséis sobre eso. Yo digo que la verdad existe y a veces es difícil encontrarla, pero la verdad existe, que no os digan que vale todo. La obligación que tenemos los ciudadanos es encontrarla".

El concejal del Partido Popular, José Antonio de Santiago-Juárez ha alertado a los estudiantes sobre el "periodismo social" o ciudadano, ese que puede hacer "cualquiera" con un teléfono móvil. Para el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, esta es una forma de hacer periodismo "muy peligrosa", que pone en peligro al periodismo tradicional. "Ser periodista es complicado, redactar bien una noticia es complicado. Lo otro lo puede hacer cualquiera".

La última intervención antes del cierre del acto del alcalde ha sido la de el teniente de alcalde Manuel Saravia, que ha pedido a los jóvenes que aprecien algunos valores, como " la honradez y la veracidad". "Hay personas y medios que te dan confianza y eso es un valor", ha explicado el concejal de Valladolid Toma la Palabra. Puente ha recogido sus palabras. "Hay medios que son muy creíbles. No hablo de un determinado medio o de una determinada tendencia. Uno debe buscar la información en esos medios", ha rematado el alcalde.