Vox Valladolid pide al Ayuntamiento que deje de utilizar el lenguaje no sexista

El único edil de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, llevará al próximo Pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento elimine "todo tipo de sesgo ideológico en el lenguaje". La moción incluye, además, que se inste a todos los empleados públicos municipales a dejar de utilizar el lenguaje inclusivo o no sexista en sus labores administrativas y en las relaciones con los ciudadanos.

Según Vox, el informe que encargó la vicepresidenta Carmen Calvo a la Real Academia de la Lengua, concluyó que en que el castellano utilizado con el masculino genérico "es un lenguaje inclusivo que integra perfectamente en él a hombres y mujeres". Así, para el partido de Santiago Abascal, el informe de la RAE "desmonta el mantra" de que el lenguaje que no desdobla el género o que prima la forma del masculino sobre el femenino, sea sexista.

El partido entiende que, aunque el informe de la RAE encargado por Carmen Calvo sólo analizaba el uso del lenguaje en la Constitución, este puede hacerse extensivo, "no solo al texto constitucional, sino al resto de escritos utilizados y generados en la Administración Pública". Vox considera que la Administración Pública debe utilizar un castellano "sin el sesgo ideológico que ciertos movimientos feministas pretenden imponer a la sociedad".

Como medidas concretas, Vox reclama al Ayuntamiento de Valladolid que evite gastar dinero público y recursos "en subvenciones y actividades como cursos de formación, talleres, charlas de sensibilización, concursos, etc, que promuevan otras interpretaciones en clave ideológica distinta a los criterios especificados por la RAE", y le pide que inste a sus empleados a no utilizar el lenguaje no sexista ni en sus escritos ni cuando se dirijan a los ciudadanos.

El partido quiere que el Ayuntamiento modifique el Plan Municipal de Igualdad y "toda normativa municipal" para que coincida con lo establecido en dicho informe de la RAE, lo que implica que las Declaraciones Institucionales, Reglamentos, Ordenanzas, Instrucciones, etc, dejen de de desdoblar el género gramatical y utilicen únicamente el masculino.

En la moción Vox asume que, aunque existe normativa, municipal, autonómica y estatal, que instan a usar el lenguaje no discriminatorio, con su interpretación del informe de la RAE, la utilización del género masculino ya hace que, automáticamente, el lenguaje sea inclusivo. Por tanto, utilizando el masculino, para Vox se está cumpliendo con el Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, o con la Ley 1/2003 de 3 de Marzo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de Castilla y León.

La moción incluye tres puntos para que el Pleno inste también, tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno a eliminar o modificar "conforme a los criterios lingüísticos establecidos por la RAE" el Manual para un uso no sexista del lenguaje administrativo", ya que, según Vox, los criterios establecidos por la RAE son los que deben ser aplicados cuando la legislación habla de utilizar lenguaje "inclusivo" o "no sexista". También a que se inste a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que informe a todos sus socios sobre este Informe de la Real Academia Española, su contenido y los criterios lingüísticos de aplicación al lenguaje utilizado por las administraciones locales.