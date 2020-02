Una nueva constructora se hará cargo de las obras del túnel de integración ferroviaria de Valladolid en dos semanas tras un acuerdo entre Adif y la concesionaria

Las obras del túnel de Andrómeda se reanudarán en dos semanas. Es el compromiso que este viernes ha transmitido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tan solo un día después de que Adif comunicase que la concesionaria de las obras, Ecisa, abandonaba los trabajos después de haber permanecido paralizados durante cerca de tres meses.

Según ha anunciado Puente, Adif y Ecisa han llegado a la solución "más rápida y más sencilla" que va a permitir que la obra pueda continuarse "en dos semanas". Ecisa, que ha decidido abandonar las obras, subcontratará a la constructora vallisoletana Comsa para que se haga cargo de la continuación del túnel que tiene que conectar la calle Andrómeda con la plaza Aviador Gómez del Barco, en la zona Este de la ciudad.

Adif manejaba tres escenarios posibles ante la renuncia de Encisa. Resolver el contrato con la adjudicataria, lo que hubiera llevado a un escenario "tremendamente complejo" y que que hubiese provocado la paralización de las obras durante más meses, según el alcalde. El segundo escenario era "la resolución por la vía del acuerdo" entre Adif y Ecisa, una fórmula que también hubiese llevado meses, aunque menos, debido a la necesidad de convocar un nuevo concurso. Y la tercera opción, la que se ha alcanzado finalmente, por la cual Comsa actuará de subcontratada de la adjudicataria.

La solución adoptada, ha explicado Puente, además de ser la más rápida y la menos perturbadora para los vecinos, permite que no haya ninguna variación, "ni en plazo ni en precio de las obras". Sin embargo, el alcalde no ha negado que es posible que, debido a retrasos, los plazos puedan acabar incumpliéndose, pero que estas son cuestiones "a dilucidar en el futuro".

El alcalde se ha felicitado por la contribución que desde el Ayuntamiento se ha hecho para llegar a una solución entre las empresas a pesar de que las obras no son municipales. "Espero que en dos semanas los hechos no me desmientan, como ha sucedido en otras ocasiones muy a mi pesar", ha concluido.