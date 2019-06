Querido Albert

Te escribo para despedirme. Lo dejo.

Participé en la fundación de este partido para que existiera una alternativa viable, razonable y moderada que mediara entre las dos Españas y luchara contra la lacra del nacionalismo excluyente. Trece años después Ciudadanos es parte del problema.

Tu delirio personalista te ha empujado a sacrificar a Inés, y con ella al partido en Cataluña, que vuelve a quedar desprotegida y desnuda antes la indefinición del PSC y la voracidad del nacionalismo. Parapetado detrás de su portavocía, la has hecho cómplice de tu estrategia suicida y nos has despeñado allí donde más te necesitábamos, cuándo más te necesitábamos.

Tus ansias de tocar poder y sillones, nos ha expulsado de la centralidad política y nos ha instalado en un espacio electoral que no nos es propio, que es prestado por una derecha a la deriva que acabará fagocitándonos o expulsándonos. Tu estrategia es cortoplacista, mediocre, pobre y falta de sentido de estado. Has renunciado a ser el elemento controlador y catalizador de mayorías, para convertirte en títere de la casposidad y el nacionalismo españolista. Has primado tu interés personal y el de tu partido a las necesidades de tu país.

Por supuesto que el PSOE es un mal compañero de viaje. ¿Acaso el PP es mejor? Pero esa era nuestra función, ese era el servicio a nuestro país: ofrecer que ambos pudieran conformar mayorías sin el chantaje del nacionalismo, pagándonos el peaje de la regeneración interna, la decencia democrática y la lucha contra la corrupción. La España de los bandos nos llamaría chaqueteros, poco fiables, inconsistentes y volubles, pero ¿no habíamos venido a romper con esa España?

Que no te confunda el éxito a corto plazo. Lo estás midiendo en votos, volátiles y fútiles si no tienen impacto en la vida de tus conciudadanos. No has logrado nada. Contigo no va llegar la regeneración de la vida política. Contigo no superaremos la España dividida. Contigo no acabaremos con el nacionalismo, porque combates el fuego con gasolina.

Contigo logramos lo imposible y contigo lo destruiremos.

Me despido, Albert. Aprovecho para mandar un abrazo a todos aquellos que durante estos 13 años han creído en este proyecto y han luchado por lo que representaba. El partido es un medio, no un fin, pero estaba, y está, lleno de buena gente con la que he tenido el placer de trabajar en León, en Barcelona y en Terrassa.

Espero que un día te despiertes y recuerdes que llegaste y te presentaste desnudo, con la honestidad de nuestro cuerpo y nuestras ideas como bandera, y espero que recapacites, no por España, sino por los españoles.

Sirva la presente como carta de renuncia a mi afiliación a Ciudadanos Partido de la Ciudadanía a fecha 25 de junio de 2019.

Un abrazo.