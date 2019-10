La oposición carga contra Igea por no ver "razonable" dar servicios "con municipios de 50 habitantes"

La oposición y las asociaciones de Castilla y León han cargado este fin de semana contra el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, después de que dijera ante los medios de comunicación que no veía "razonable" dar servicios "con municipios de 50 habitantes".

Las críticas se han sucedido en los últimos dos días por parte del PSOE y plataformas como Soria YA!, que han apostado por mantener los servicios en los municipios. "Uno que no se enteró muy bien de qué iban las concentraciones de ayer", ha señalado la procuradora Socialista Nuria Rubio en referencia a las movilizaciones de la España Vaciada. La procuradora de Cs por Segovia Marta Sanz le remite al vídeo de Igea.

El vicepresidente del Gobierno autonómico ha defendido a través de Twitter su apuesta por "fusionar" los municipios "de manera progresiva y voluntaria": "Vamos a ver ...que lo que hemos dicho es que no se pueden dar 'CON' 50 habitantes y por tanto lo que proponemos para seguir dándolos 'EN' esos núcleos es que los municipios se agrupen, para poder continuar prestando EN todos los núcleos".

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, también ha respondido a Igea a través de esta red social: "Cuando no son las preposiciones, son los periodistas, mucho me temo que no se sabe ni lo que se dice... Quien mal anda...".

El secretario general del PSOE de León, Alfonso Cendón, ha pedido la dimisión de Igea por no garantizar los mismos derechos para todos los ciudadanos de Castilla y León. "No es que sea o no razonable dar servicios a los pueblos de 50 personas, como dice Igea, es que es su obligación dar esos servicios y si no lo sabe tiene que irse para su casa", ha remachado Cendón.

El comentario de Igea ha tenido especial repercusión entre los alcaldes de la Comunidad. La regidora de San Pelayo, Virginia Hernández, ha invitado a Igea al municipio para darle "la oportunidad" de que sea él mismo "quien nos cuente por qué no es razonable darnos servicios si pagamos los mismos impuestos que quienes viven en la capital".

Igea ha pasado parte de la tarde del sábado respondiendo a través de Twitter a ciudadanos y alcaldes como Hernández: "Si agrupas los municipios tienes un tamaño más razonable para prestar esos servicios. Los pueblos no desaparecen, permanecen como entidades locales menores y siguen pudiendo aprovecharse de sus recursos y tener su identidad".

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) solicita al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que desautorice a Igea y a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por las declaraciones sobre el derecho de los municipios pequeños a recibir servicios. Para el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, las afirmaciones de Igea solo "son una muestra más de que no conoce el territorio de la autonomía que viene a sumarse a su otra ocurrencia de fusionar municipios y que van contra la despoblación".

"La eliminación de consultorios médicos y el hecho de que sea el enfermo quien tenga que desplazarse para acudir al médico solo dificulta que los municipios puedan retener población", ha lamentado Santos.

La plataforma Soria YA! también ha mostrado su repulsa por las declaraciones de Igea. "Preocupa comprobar el grado de conocimiento que tienen de la realidad poblacional que tienen los dirigentes de la Junta, más aún si tenemos en cuenta que es el principal problema que tiene Castilla y León, su vaciamiento. ¿Así se van a enfrentar a esta crisis territorial?", han preguntado a través de Twitter.

Con menos de 50 personas, Soria cuenta con 65 municipios, un 35,50% del total. Estos ayuntamientos suman 1.708 vecinos según el INE de 2018. 1.708 personas que no recibirían servicios si del señor @FranciscoIgea dependiera. — SORIA ¡YA! #ZonaCeroDespoblación (@SoriaYa) October 5, 2019

"Si para el gobierno de Mañueco la despoblación es una prioridad, como ha dicho varias veces, su equipo de gobierno debería estudiarse los datos, saber en qué situación estamos, porque sin conocer a fondo el problema difícilmente van a saber capaces de resolverlo. Eliminar servicios como médicos, escuelas o farmacias hace que vivir en los pueblos sea cada vez más complicado, dificultando el mantenimiento y asentamiento de población. Hacen falta políticas de discriminación positiva, no seguir echando a la gente de sus pueblos", ha sentenciado la asociación.