El Ayuntamiento de Valladolid se plantea llevar a la Junta de Castilla y León a los tribunales para pedir más financiación para servicios sociales

El Ayuntamiento de Valladolid se plantea acudir a los tribunales para pedir a la Junta de Castilla y León que asuma sus competencias e incremente la financiación de los Servicios Sociales. Según ha denunciado el Ayuntamiento en un comunicado tras la Junta de Gobierno, en la actualidad son los municipios los que asumen ese compromiso con los ciudadanos.

"Nos estamos planteando incluso acudir a los tribunales de Justicia. Es algo que tenemos que estudiar. Veremos si hay base", ha afirmado el alcalde, Óscar Puente, tras la reunión. Ha calificado de "trágala" el actual sistema de financiación, evidenciado en el próximo Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales entre la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, aprobado hoy en la Junta de Gobierno.

Por primera vez se establece un acuerdo por 4 años, pero con un estancamiento en el presupuesto del Gobierno Autonómico, que no prevé ninguna subida en este periodo. "Hay menos dinero que el año pasado. La verdad, me pregunto si éste es el modelo del que presume la Junta de Castilla y León". Óscar Puente se ha preguntado también "dónde están los alcaldes del PP que no levantan la voz".

La consecuencia, ha denunciado el regidor vallisoletano, es que "se deja a las personas abandonadas a su suerte, a la generosidad de los ayuntamientos, que asumimos competencias que no son nuestras, que nos transfiere la Comunidad Autónoma a través de una ley que nos impone, sin llevar aparejada la financiación correspondiente".

La aportación anual de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta asciende a 10.679.224,23 euros/año y no ha consolidado la última adenda que se firmó el año pasado que incrementaba la aportación de la junta en 368.262,07 euros. El presupuesto de la Junta de Castilla y León para cada uno de los próximos cuatro años es el mismo, mientras que el Ayuntamiento se ve obligado a atender las demandas continuas de los ciudadanos. Supone una media del 36,2 %.

El presupuesto para 2020 aprobado para la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria es de 29.498.206 euros, por lo que la aportación de la Junta en el acuerdo marco supone el 36,2% del presupuesto municipal destinado a los Servicios Sociales.

Por un lado, requiere que la Junta de Castilla y León incremente su aportación en servicios tan cruciales para la ciudadanía como el servicio de Ayuda a Domicilio. Este servicio está financiado con 5.571.085,63 euros por parte de la Junta y el Ayuntamiento está obligado a poner el 10% del programa, esto es, 619.009,51 euros. Sin embargo, el gasto previsto para 2020 es de 11.850.500 euros, con lo que el Ayuntamiento va a aportar 6.279.414,37 euros, lo que supone el 52,99% del coste total del servicio.

Por otro lado, el Ayuntamiento ve la necesidad de abordar el trabajo social comunitario desde los Servicios Sociales, máxime teniendo en cuenta la situación de algunos barrios de nuestra ciudad en los que se han venido acumulando a lo largo de los años bolsas de pobreza y exclusión social. La situación de entornos afectados por desigualdad socioeconómica debe ser abordada desde los Servicios Sociales. El Ayuntamiento de Valladolid lleva trabajando desde esta perspectiva de desarrollo comunitario en los barrios de la ciudad a través de CEAS, pero insta a la Junta de Castilla y León a incorporar esta línea de trabajo dentro de la financiación, programas y servicios que están incluidos en el Acuerdo Marco de cofinanciación.

Asimismo, la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria considera que se debe mejorar el pago que realiza la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento. En este momento, la Comunidad Autónoma aún no han abonado al Ayuntamiento de Valladolid más de 4.000.000 de euros correspondientes al acuerdo marco de 2019.