El Ayuntamiento de Valladolid aprueba el nuevo reglamento con un aumento de gasto para los grupos

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la reforma del Reglamento Orgánico, con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, la abstención de Valladolid Toma La Palabra y el voto en contra de Vox. El consistorio ha aprobado un incremento de los fondos destinados tanto a medios materiales como a personales, VTLP se ha abstenido por "coherencia" al no aprobarse su enmienda que propugnaba una rebaja de sueldos del 25%.

La portavoz del grupo Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, ha asegurado en su intervención que han mantenido la petición de la rebaja por una cuestión de ejemplaridad. "Creemos que lo lógico es que quienes en su día defendimos bajar las retribuciones, por coherencia lo sigamos haciendo hoy", ha dicho. Valladolid Toma la Palbra había presentado cuatro mociones en el pleno para rebajar el sueldo un 25% a los concejales con dedicación exclusiva y una proposición para que no se incrementaran los gastos a los grupos municipales. Iniciativas con las que el consistorio se podría haber ahorrado alrededor de 500.000 euros.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Fernández Antolín, ha lamentado que el "espíritu de concordia", que ha reinado durante los meses en los que se han reunido para abordar la reforma del actual Reglamento Orgánico se haya perdido en el último momento, lo que ha impedido que el nuevo marco organizativo del Ayuntamiento se haya aprobado sin el consenso del pleno.

El concejal del PP Juan Anotnio de Santiago-Juárez, ha agradecido a todos los portavoces del grupo y a su grupo en particular que hayan trabajado para reformar el Reglamento en tiempo récord. Apenas han bastado cuatro meses para llevar una tarea que en el anterior mandato se prolongó durante cuatro años y quedó inconclusa. "Hemos retocado no solo la estructura, sino el 80-85% del reglamento", ha cifrado el edil 'popular'. De Santiago ha querido recordar que “el reglamento no sube el sueldo ni al alcalde ni a ninguno de los concejales”.

Aunque no debido a la reforma del Reglamento, los ediles vallisoletanos sí verán aumentada la cantidad que perciben, al haberse anulado la congelación de los sueldos presente desde el año 2008. El portavoz de Vox, Javier García Bartolomé, ha anunciado que renunciará a la parte en la que incrementará su sueldo como consecuencia de esta modificación.