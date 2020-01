Casado pone a los gobiernos autonómicos del PP como garantía de que Sánchez e Iglesias "no harán lo que les dé la gana"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular ejercerán una oposición "firme" al nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y actuarán si "la izquierda" sube impuestos, "ataca la propiedad privada" o "coarta la libertad de elección" en la educación o la sanidad. Según ha añadido, el PP será "incansable" en la denuncia y "firme" en la defensa de los principios, pero también "moderado" en la forma de exponerlos.

"Somos la garantía de que el Gobierno no va a hacer lo que le dé la gana sino que va a tener un control de daños en nuestras administraciones. La garantía de que los españoles no van a pagar ninguna de las hipotecas que Sánchez ha firmado con ERC, Bildu o Podemos, la garantía de que sigamos siendo ciudadanos libre e iguales, y que no haya desigualdad", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Fórum Europa, a la que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el secretario general de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, o el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, entre otros.

El nuevo Gobierno, una "sucesión de deslealtades"

Casado ha afirmado que la configuración del nuevo gobierno de la nación es una "sucesión de deslealtades" y ha reivindicado los pactos de gobierno del PP con Cs y otros partidos a nivel regional y municipal. Según ha agregado, esos acuerdos han demostrado que "dan réditos muy positivos a los españoles".

El líder del PP se ha centrado en Madrid, que ha puesto de ejemplo de la "obra sostenida" del PP durante varias legislaturas, dado que sigue siendo "líder" en bajada de impuestos, desarrollo de viviendas e infraestructuras, atracción del turismo, inversión internacional o en afrontar "nuevos desafíos" como la calidad del aire.

"Por eso a algunos les molesta tanto que Madrid y la Comunidad sigan siendo referencia de buen gobierno. Ésta es la muestra palpable de que existe alternativa al nuevo Gobierno", ha enfatizado, para recordar que ya lo hicieron en 2008 con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Casado ha defendido que el Partido Popular tiene que hacer oposición no solo "censurando" y ejerciendo con "firmeza" el contrapunto a las medidas del "mal gobierno de Sánchez" sino también proponiendo "como alternativa los modelos de aquellas ciudades y autonomías donde gobierna el PP".

Así, ha dicho que si la izquierda sube impuestos, el PP los bajará; si "coarta" la libertad de elección" en educación o sanidad, su partido la garantizará, y si "ataca la propiedad privada", la defenderán. Además ha afirmado que su formación será "referencia de solvencia, experiencia y buena gestión" ante el "desgobierno económico", defenderá la unidad nacional ante posibles "cesiones" a los separatistas y garantizará el "mejor estado del bienestar" ante una "agenda social y divisiva".

Casado ha afirmado que Almeida es una "referencia" de cómo el PP va a hacer oposición y ha subrayado que su partido está "preparado". "Vamos a ser tan incansables en la denuncia como responsables en las propuestas. Tan firmes en la defensa de los principios como moderados en la forma de exponerlos", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que "lo inteligente y responsable ahora es fortalecer el espacio del constitucionalismo" y "unir" el espacio de centro derecha, que es, a su juicio, donde quieren estar la mayoría de los españoles. "Esto es lo que vamos a hacer. A diferencia de algún otro, la semana que viene diré exactamente lo mismo", ha proclamado.

Elogios a la labor de Almeida

Casado ha recordado que hace un año Martínez Almeida recibió su llamada para ser candidato a la Alcaldía de Madrid, una decisión que, según ha dicho, la opinión pública calificó como "opción arriesgada". Sin embargo, ha subrayado que él estaba convencido de que iba a ser la "opción ganadora" porque tiene "cualidades para el liderazgo político", es un "trabajador incansable" y había desarrollado una labor de oposición con "firmeza, cercanía y ese sentido del humor" que, en su opinión, es de agradecer en estos tiempos.

Además, ha destacado la "gran tolerancia e inteligencia" que tiene Almeida a la hora de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, como hizo al forjar el acuerdo entre PP y Cs en Madrid. A su entender, es un ejemplo de cómo dos formaciones políticas "se unen en lo esencial".

Dicho esto, ha señalado que Almeida ha logrado ser el alcalde de "todos los madrileños, sin sectarismos ni revisionismo". "Esto está en ADN del PP, superar la política de bloques y enfrentamiento para recuperar la política de concordia y entendimiento", ha manifestado.