Ciudadanos empieza la precampaña en Valladolid atizando al Gobierno de Sánchez por los retrasos de la A-62

Ciudadanos ha empezado este lunes con la precampaña de las elecciones generales en Castilla y León. La diputada por Valladolid en el Congreso de los Diputados, Soraya Mayo, ha aprovechado una convocatoria de prensa en Valladolid sobre el estado de las obras de la A-62 en Arroyo de la Encomienda y Simancas, para señalar a Pedro Sánchez como "el único responsable del retraso en la A-62 y de todas las carreteras e infraestructuras de la provincia".

Mayo también ha reiterado el nuevo mantra electoral del partido: que Albert Rivera propuso su abstención por "sentido de estado", por lo que la culpa de la repetición electoral recae solo en Pedro Sánchez. Mayo, además, se ha mostrado "animada y con ganas" ante la perspectiva de concurrir de nuevo a las elecciones como cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia de Valladolid si el Comité Ejecutivo de Ciudadanos así lo decide.

La diputada de Ciudadanos ha estado acompañada por Rafael Velasco y Roberto Zurro, portavoces de Ciudadanos en los ayuntamientos de de Arroyo de la Encomienda y de Simancas, respectivamente. La rueda de prensa tenía como pretexto "dar información y rendir cuentas" sobre "el magnífico trabajo que han realizado los compañeros en estos dos municipios para que el impacto de la A-62 sea lo menos gravoso posible", según ha explicado la diputada al iniciar la convocatoria de prensa.

La rueda de prensa ha servido para recordar que Ciudadanos, tanto en el congreso como en ambos municipios, ha rechazado el actual trazado dispuesto por el Ministerio de Fomento para la A-62, al no plantear la construcción de una variante entre los municipios de Simancas y Arroyo de la Encomienda. Por ello, "el único responsable del retraso en la A-62 y de todas las carreteras e infraestructuras de la provincia es Pedro Sánchez".

Mayo ha recordado que en el caso de Simancas, la construcción de dicha variante "es más económico" que el soterramiento que se ha proyectado y tiene "menor impacto ambiental y patrimonial". En Arroyo de la Encomienda, la variante de la A-62 dejaría al municipio "mejor comunicado y sin trafico pesado", por lo que sería una alternativa "más segura" que la actual solución lo que facilitaría mejor el crecimiento de la ciudad.

El portavoz de Ciudadanos en Simancas ha criticado que la solución planteada por el Ministerio de Fomento sea crear un falso túnel de 500 metros terminado en una rotonda de grandes dimensiones, porque supondría un importante impacto visual a escasos metros del Archivo Histórico y de la muralla de la ciudad. Además, este falso túnel, generaría "inseguridad" al estar situado "en curva, en pendiente y además, con cuatro carriles en su interior", ha sentenciado Zurro.

Mientras, el portavoz de Ciudadanos en Arroyo de la Encomienda, Rafael Velasco, ha puesto de manifiesto, por su parte, que la solución de desdoblar el tercer carril por el centro urbano de la localidad es una solución "que en 15 o 20 años va a estar obsoleta y la variante se va a tener que hacer". Para Velasco es "inconcebible y no es legal" que el Ministerio de Fomento no haya consultado a los municipios afectados, y que no se haya tenido en cuenta aspectos como el aumento de población de las localidades o los edificios que hay en construcción". Velasco ha recordado que en este asunto todos los grupos municipales de Arroyo están a favor de la variante.

Mayo ha recordado que en su labor como diputada en el Congreso ha presentado varias preguntas que se hacían eco de "las demandas, necesidades y aportaciones" que le han proporcionado los dos portavoces municipales. Un trabajo que, "por desgracia va a tener poco impacto", debido al adelanto electoral. Para la diputada de Ciudadanos, de llegar a producirse, el cambio del trazado de la A-62 podría retrasarse "unos cuantos años más, por culpa de la situación política actual", cuyo "único culpable" es Pedro Sánchez".

Mayo ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de actuar como Mariano Rajoy en 2017, cuando España se acercaba un segundo adelanto electoral ante la negativa de Rajoy de no buscar apoyos parlamentarios, a pesar de que tenía "varias alternativas y las rechazó." El PSOE, ha indicado la diputada, "ya tiene su propio Rajoy".

Esta similitud, según Mayo, demuestra que PP y PSOE son más de lo mismo y "vienen del mismo tronco del bipartidismo". La diputada ha recordado la propuesta de Rivera para abstenerse en el segundo debate de investidura, condicionado a que el PSOE rompiera el pacto con Geroa-Bai en Navarra y se abriese a aplicar el artículo 155 de la constitución en Cataluña. En un alarde pedagógico, Mayo ha explicado la dimensión de "la situación que se está viviendo en esas comunidades".

En Valladolid "el tema catalán y navarro lo vemos por la tele", sin embargo, ha asegurado, que los castellanos y leoneses que hayan viajado a estas comunidades o que hayan hablado con gente de Castilla y león que vive en esas comunidades, les habrá servido para entender que la situación "se está haciendo irrespirable".