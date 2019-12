Las Cortes de Castilla y León instan en bloque a la Junta a implantar ambulancias UVI móvil 24 horas al día

"Sé que solo soy uno pero de verdad que esto es importante". Así iniciaba esta mañana el único procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en su primera Proposición No de Ley (PNL) formulada en el pleno de las Cortes de Castilla y León. Pascual, profesional sanitario, ha puesto el foco en los servicios de transporte y la cobertura sanitaria en Castilla y León con una PNL con la que insta a la Junta de Castilla y León a implantar ambulancias UVI móvil 24 horas. Una PNL que ha sido aprobada por unanimidad por el pleno del parlamento.

Pascual ha reprochado que una vecina de Candeleda (Ávila) tardó 19 horas en llegar a su casa en ambulancia después de haber recibido el alta. "Esto es inaudito, lamentable, no es un transporte de primera", ha remachado Pascual, que ha instado a que las ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) -UVI móvil- operen 24 horas al día, porque un infarto o un ictus "no pueden esperar" incluso "si juegan 'El Clásico' el Real Madrid y el Barcelona".

El procurador de Por Ávila pretendía implementar los Vehículos de Intervención Rápida, que las ambulancias SVB funcionen 24 horas al día que garanticen la atención en menos de 30 minutos y el transporte a la demanda "adecuado y de calidad", entre otras medidas. Sin embargo, finalmente ha aceptado las enmiendas de Ciudadanos, que abogan más por "mejorar" el transporte y evaluar las necesidades antes de implantar determinados vehículos "porque si no no se avanza".

Ciudadanos, de la mano de Juan Pablo Izquierdo, ha instado a trabajar "para la plena equidad" con recursos extra para las zonas rurales y se implementen "de forma paulatina" las ambulancias de Soporte Básico Vital 24 horas. También ha solicitado que se haga un "uso responsable" del servicio de urgencias. El Grupo Popular ha defendido el transporte sanitario y ha enumerado los recursos y tiempos que maneja la Junta de Castilla y León. "Solo el 8% de las respuestas tiene una duración mayor de 30 minutos", ha argumentado Alejandro Vázquez Ramos, que ha insistido en la voluntad de Castilla y León por continuar mejorando "dentro de la nueva planificación".

El Grupo Socialista, que ha apoyado la proposición de Por Ávila, ha lamentado que el Sistema Sanitario "hace aguas" con una "pésima gestión" de unos recursos escasos. Eugenio Miguel Hernández ha reprochado al PP y a Ciudadanos que vivan "en una realidad diferente" y vean "agua donde solo hay desierto"

Rechazo al plan socialista para los jóvenes

PP y Ciudadanos han rechazado la moción propuesta por el Grupo Socialista que pretendía elaborar un plan de juventud, un programa de rehabilitación de viviendas para alquiler y compra, un plan de rescate a jóvenes en desempleo y un programa de emprendimiento joven.

Ciudadanos ha asegurado que era una moción "con muy buenas intenciones", pero que esa moción "no soluciona gran cosa de un problema que es estructural, en toda España y en Europa". Además, Javier Castaño ha afirmado que los datos "que dice el PSOE son tan malos quizá no lo sean tanto" y ha enumerado, entre otros, los datos de migraciones de los jóvenes universitarios: "Viene mucha gente de fuera a estudiar a Salamanca, son residentes y luego se van y dejan de serlo". Una "complacencia" que le ha reprochado el socialista Sergio Iglesias: "Lo que no va a solucionar es no hacer nada".

Castaño ha reprochado al PSOE que estén "en contra de todo" como las macrogranjas o la minería no energética. "No sé qué proponen. Lo que pretenden es que todos seamos funcionarios públicos y vivamos de los impuestos", ha cargado.

Noemí Rojo, del Grupo Popular, ha explicado que ya existe un plan de juventud y un plan de vivienda y ha coincidido con los socialistas en la necesidad de que haya un nuevo plan de juventud: "Vamos a hacerlo bien tras la evaluación completa del vigente".

Laura Domínguez, del Grupo mixto, ha recordado a los jóvenes de Castilla y León en Madrid, que se están organizando para intentar volver a la Comunidad y ha apoyado la moción de los socialistas. "Exilio por un lado, desempleo por otro, es muy difícil asentar población joven", ha remachado.

Iglesias ha asegurado que su moción no aspiraba a solucionar "todos los problemas", si no que ha apostado por presentar solo cuatro puntos para que al resto de grupos "no se les atragantara la moción". "Pero ni por esas".