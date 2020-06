Fernández Mañueco tacha el reparto de fondos de "injusto", que "castiga y deja en la estacada" a Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado el reparto de fondos de "injustos", que "castiga, deja en la estacada y fuera de juego" a la Comunidad. Ha achacado estos cambios a los "vaivenes" en el Gobierno. "Se han cambiado las reglas del juego sin que se nos haya dado ninguna explicación", ha afeado Mañueco después de la reunión entre los presidentes autonómicos y Pedro Sánchez.

El líder 'popular' ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "castigue a las Comunidades que más hemos sufrido en la pandemia" después de que se haya concretado el reparto definitivo de los 16.000 millones del fondo no reembolsable que el Estado transferirá a las comunidades en los próximos meses para hacer frente a los efectos de la pandemia. Mañueco ha calculado que estos recortes supondrían la pérdida de 125 millones de euros en Sanidad y Servicios Sociales que iba a recibir la Junta de Castilla y León.

El presidente autonómico asegura que la Junta tiene sus cálculos, puesto que ni Sánchez ni la ministra de Hacienda les ha dado una estimación. De los 16.000 millones del fondo no reembolsable, Castilla y León iba a recibir 670 millones de euros, de los que perderían 125 millones de euros destinados a Sanidad y Servicios Sociales.

Mañueco ha afeado que no el Gobierno no haya explicado por qué de este cambio de criterio. "No entendemos por qué se ha producido ese recorte. Desconocemos si hay margen de negociación o no", ha añadido. "Para afrontar sobrecostes en Educación y Transporte, lo justo es que se hubiese tenido en cuenta la incidencia de la pandemia, la población envejecida y vulnerable y otros factores como la dispersión poblacional", ha sugerido el presidente de Castilla y León.

"Los nuevos criterios son lesivos para las autonomías que más han sufrido y perjudiciales para aquellas que necesitan más apoyo y ayuda para afrontar el reto demográfico", ha explicado Mañueco, que ha avanzado que su gobierno "dará la batalla en todos los frentes" para revertir los nuevos criterios o para estructurar una negociación paralela, puesto que esta cuestión no se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Parece que le ministra tiene aversión al Consejo e irá directamente al Congreso", ha criticado.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha avanzado que, según lo previsto, los fondos se pagarán en cuatro fechas, la primera de ellas el 4 de julio: "No estoy diciendo que vaya a ser así, porque las cosas también iban a ser de otra manera", ha recriminado.