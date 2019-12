Fernández reconoce que la alusión a Mengele fue "muy desafortunada" y hablará con Casado para pedirle perdón

El procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha reconocido que la alusión al doctor Mengele durante su intervención en el Pleno en el transcurso de una pregunta a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, fue "muy desafortunada", por lo que ha pedido que se retire del diario de sesiones, al tiempo que ha asegurado, ya en los pasillos de las Cortes, que se pondrá en contacto con la consejera para pedirle perdón.

"Me gustaría reconocer que tuve una alusión muy desafortunada y quiero que se retire para que esas palabras no queden reproducidas", ha señalado Fernández en su primera intervención en la segunda sesión del Pleno para trasladar su posición en torno a una Proposición No de Ley del PP sobre educación.

En el momento en el que Fernández accedió a la tribuna para intervenir todos los procuradores de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo, ya que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya había anunciado que la formación naranja rompía su interlocución con Podemos hasta que no se retractara.

Así, tras el reconocimiento de Pablo Fernández los procuradores de Ciudadanos volvieron a sus escaños para recuperar la normalidad de la sesión.

Posteriormente, en declaraciones en los pasillos de las Cortes, el portavoz de Podemos ha asegurado que llamará a la consejera de Sanidad para pedirle "perdón y disculpas" si se molestó por su intervención de este martes, tras lo que ha reiterado que la analogía que utilizó entre Casado y el doctor Mengele fue "desafortunada".

Fernández ha insistido en que no estaba en su ánimo "ofender" y ha reseñado que milita en una formación que "aborrece" el nazismo, "abomina" el fascismo y "aborrece" la extrema derecha. En este punto se ha referido a formaciones como Vox que son "blanqueadas" por Ciudadanos.

En cuanto al escrito de disculpas que Igea ha anunciado que enviará a Israel por las declaraciones de Fernández, este ha reclamado que el presidente, Fernández Mañueco, envíe "cartas o misivas" también a los trabajadores de las empresas auxiliares de Nissan para mostrarles su preocupación, al igual que a la comarca de Aliste en Zamora por la implantación del plan sanitario o a los 300 autónomos que han cerrado sus negocios durante este mes.

Por último, Fernández ha considerado que el vicepresidente de la Junta sólo quiere "notoriedad" y le ha trasladado que no cuente con él para conseguir "más seguidores" en Twitter.