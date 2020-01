El portavoz del Grupo Popular en las Cortes ve al Gobierno de Sánchez como "mafioso" que quita el dinero del IVA para pedir rescate

"Si no me apruebas el presupuesto no te devuelvo lo que es tuyo", ha resumido De la Hoz respecto a la actitud del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos "No caben excusas (...) es un auténtico chantaje para castigar a las comunidades autónomas", ha sentenciado De la Hoz tras recordar que esos 142 millones de euros permitirían mejorar los servicios públicos "Piensa en ladrón que todos son de su condición", ha respondido por su parte el secretario regional del PSOE