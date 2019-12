De la Hoz llama a Tudanca "cobarde político" y este pide que Mañueco ordene a diputados del PP que voten a Pedro Sánchez

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha acusado este miércoles al portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, de ser un "cobarde político" por haberse mantenido "calladito" y legitimar así la ruptura de España sin alzar la voz en defensa de los intereses de Castilla y León ante las negociación de Pedro Sánchez con los partidos "filoterroristas", con los "rupturistas" y con los "comunistas".

Por su parte, Tudanca, que ha defendido que la Constitución Española se fundamenta en la "indisoluble unidad" de la nación española, "patria común e indivisible de todos los españoles", ha añadido. Ha retado al presidente de la Junta y presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a pedir a los diputados del PP por Castilla y León que se abstengan en el debate de investidura del Gobierno de Sánchez.

"Se acabaría la discusión. Pero no. No se trata de eso, se trata de acabar si hace falta con España, aunque sea para quedarse con el solar", ha espetado Tudanca que ha ironizado sobre que no puede pedir ese voto a favor a los diputados de Ciudadanos por Castilla y León porque ya no hay.

Este es uno de los rifirrafes que han protagonizado De la Hoz y Tudanca con motivo del debate de una proposición no de ley (PNL) del PP que ha salido adelante con los votos a favor también de Ciudadanos y de Vox para trasladar la oposición de la Cámara a "cualquier acuerdo político" de investidura, de legislatura o de gobierno que no reconozca expresamente o que plantee ruptura o vulneración de principios como que España es una nación en la que no caben más naciones o que no hay un conflicto político entre España y Cataluña.

A pesar de que De la Hoz ha ofrecido votar por separado los tres puntos de la propuesta de resolución de su PNL, que rechazaba también la conformación de un instrumento de negociación bilateral entre el Estado y Cataluña, tanto la bancada socialista como los dos procuradores de Podemos han rechazado los tres preceptos por considerar que al PP de Castilla y León es una "mera sucursal" del partido nacional al que sólo le mueven intereses partidistas.

"El Gobierno que haya en España será el que han decidido los españoles, por dos veces, dándole al PSOE la victoria y a ustedes, los dos peores resultados de su historia", ha recordado Tudanca a De la Hoz al que ha recordado que el PSOE lleva 140 años "defendiendo España". "Son ustedes muy poquita cosa para poder con nosotros", ha espetado el socialista al 'popular' al que, al igual que el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afeado la falta de iniciativas en positivo para Castilla y León por haber dado "la batalla por perdida".

Del autonomismo útil al nacionalismo inútil

"Ustedes han pasado del autonomismo útil al nacionalismo inútil", ha ironizado Tudanca que, ante los reproches de De la Hoz respecto a su silencio o a su cobardía frente a otros dirigentes socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán, ha sido tajante: "El señor García Page, el señor Lambán, el señor Iceta, la señora Mendía, la señora Armengol, la señora Díaz, el señor Barbón defendemos el mismo socialismo y la misma España. La España de la Constitución, la de la igualdad, la feminista, la ecologista, la del consenso, la plural todos los presidentes y secretarios generales del PSOE, los que han sido, los que son y los que serán, todos y cada uno de los socialistas de este país han hecho más por España que todos ustedes juntos".

En este sentido, ha recordado a De la Hoz que los dos referendos ilegales y la declaración unilateral de independencia en Cataluña se produjeron con un gobierno del PP con Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados.

"Rompan ahora mismo con Podemos y sentémonos a negociar", ha retado el portavoz del Grupo Popular quien, tras insistir en que Tudanca no tiene "gallardía ni coraje", ha ironizado sobre que al presidente que no podía dormir por las noches si gobernaba con Pablo Iglesias le faltaron 48 horas para darse un abrazo para "legitimar" el proceso rupturista de ERC.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha reivindicado la "vía Arrimadas" como única solución "moderada y estable" para la gobernabilidad del país y ha advertido de que a los votantes del PP no les va a gustar que el partido de Pablo Casado permita con sus votos en contra que salga adelante el acuerdo del insomnio.

"Su silencio les delata, parece que no les preocupa el futuro oscuro que se dibuja para el país que no va a ayudar nada a Castilla y León", ha espetado por su parte a los socialistas.

En el caso del Grupo Mixto, que ha compartido turno, su portavoz, Pablo Fernández, de Podemos-Equo, ha tachado al PP de "patriota de pacotilla" para recordar que lo que va en contra de la Constitución Española es la corrupción institucionalizada, la desigualad, la precariedad lacerante o las políticas para favorecer a una minoría de privilegiados para empobrecer a la mayoría social.

Dicho esto, ha asegurado que el futuro gobierno cumplirá la Carta Magna, con especial atención a los artículos sociales para garantizar la igualdad y la equidad que ampare a las personas y ha reivindicado el diálogo y la tolerancia como "antídoto al fascismo".

En el caso del leonesista Luis Mariano Santos, de UPL, ha aprovechado para afear una reciente alusión de Fernández Mañueco sobre que León no necesita 'pujoles' para recordar una fotografía del pacto que rubricó José María Aznar con el expresidente de la Generalitat y ha asegurado al PP que si UPL tuviera la posibilidad investiría a Sánchez para que no tenga que depender de los nacionalismos.

Finalmente, el procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, ha dado el visto bueno a una PNL "adecuada y pertinente" ante la necesidad de expresar un "apoyo sin fisuras" a "una nación, una patria indivisible" ante la "puñalada por la espalda" que, en su opinión, van a dar PSOE y Podemos con sus acuerdos de gobierno.