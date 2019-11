Igea pide leer bien las encuestas y reivindica a Ciudadanos frente al PSOE obligado a pactar con Podemos o al PP con Vox

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, Francisco Igea, ha hecho un llamamiento este lunes a los castellanos y leoneses para que lean bien las distintas encuestas que apuntan a que el PSOE estará obligado a pactar con Podemos o a que el PP tendría que hacer lo mismo con Vox para poder gobernar en España.

Igea ha pedido a los ciudadanos, en concreto a "los que no saben y no contestan", "a los que están callados" y "a la inmensa mayoría que no cree en las trincheras y que cree en el progreso y en la libertad", que piensen si quieren el modelo de país al que apuntan las encuestas, en referencia a una "España enfrentada y sin solución" además de bloqueada.

"Hay que salir de la parálisis, por favor, lean las encuestas", ha insistido el vicepresidente de la Junta y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos que ha lamentado que el resto de las opciones no apelen al acuerdo ni al consenso.

Preguntado por el resultado de esas encuestas que apuntan a que Ciudadanos se podría quedar sin representación por Castilla y León cuando ha tenido ocho diputados, Igea ha sido tajante al asegurar que no ve peores resultados para Castilla y León respecto a cualquier otro sitio.

En su opinión, lo que reflejan las encuestas es que hay un 30 o un 35% de electores que están "cansados" de la repetición de los comicios por esa falta de capacidad de acuerdo. "Tienen razón", ha reconocido el vicepresidente de la Junta que ha reivindicado al respecto el pacto de cien medidas alcanzado entre PP y Ciudadanos para el gobierno conjunto en Castilla y León con 83 medidas puestas en marcha ya.

Igea ha acompañado a la cabeza de lista de la formación naranja al Congreso de los Diputados por Valladolid, Soraya Mayo, en un desayuno de trabajo con empresarios en el que ha participado también el número dos al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, que ha reivindicado la política reformista de la formación naranja frente al inmovilismo de PP y PSOE a los que ha acusado de no haber realizado reformas de calado, más allá de la Reforma Laboral de 2012.

A modo de ejemplo, De Quinto ha explicado que PP y PSOE se han turnado en la conducción al volante del mismo coche en el que sólo ganaban los que van en el asiento de atrás, en referencia a los nacionalistas y a los amigos a los que se coloca "a dedazo", pero sin detenerse nunca a parar para levantar el capó para cambiar las piezas.

En concreto, ha abogado por "meter mano" al sistema público de pensiones para que sea sostenible en el futuro y ha apostado también por saber anticiparse a las crisis económicas para apoyar a las empresas con medidas que permitan mejorar su competitividad y favorecer su crecimiento.

De Quinto ha cuestionado también la visión del PSOE sobre las crisis económicas que, según ha ironizado, primero niegan, luego minimizan para después tratar de transferir las rentas a los que no tienen empleo a través del aumento de impuestos a las empresas, a las que ha ofrecido su apoyo en este acto de partido que ha compartido con Soraya Mayo, a la que se ha referido como una "candidata espectacular" que en esta "corta legislatura" ha apoyado su circunscripción "como nadie".

En el mismo sentido se ha pronunciado Soraya Mayo que ha ofrecido unión y más concordia frente a la "cizaña" o los "populismos" de otros partidos. "Hay que defender España sin salvapatrias, con dureza, mano firme pero con unión y más concordia", ha sentenciado la candidata de Ciudadanos para quien en las elecciones del 10 de noviembre está en juego hacer presidente a Pedro Sánchez o a Pablo Casado. Mayo ha reivindicado a Ciudadanos como la única formación que puede desbloquear el país.