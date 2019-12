Igea sobre Fuentes: "Somos compañeros de partido pero no estamos obligados a querernos como si fuéramos un matrimonio"

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha señalado sobre su relación con el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que ambos son "compañeros de partido", aunque "no" están obligados a quererse como "si fuera un matrimonio".

En una entrevista a Europa Press Igea ha destacado que Ciudadanos es un partido "liberal" que cree en la "discrepancia", algo que, como ha defendido, él mismo ha practicado. No obstante, ha considerado que siempre se debe mantener la misma "línea programática".

"Nos presentamos con un acuerdo, me parece fenomenal discrepancia sobre cómo aplicar el programa no sobre cómo no aplicarlo", ha aseverado.

Así, sobre su relación con Luis Fuentes ha insistido en que ambos están "obligados" a compartir el programa y ser "eficaces". "Por lo demás las discrepancias son una cosa saludable porque eso enriquece el debate", ha concluido.