La Junta de Castilla y León acusa al Gobierno de "chantajear" a la Comunidad con la devolución de los 400 millones de euros de la deuda

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "chantajear" a los castellanos y leoneses al condicionar la devolución de los 440 millones de euros de deuda del Estado con la Comunidad a que el socialista sea investido presidente en el Congreso de los Diputados.

La actitud del Gobierno es, en palabras de Igea, inaudita. "Es una cosa que no he visto en todos los años que llevo en política". El Gobierno está ya, según el portavoz de la Junta, en modo electoral. "No solo no hace propuestas, no solo está elaborando un programa electoral, sino que además les amenaza a ustedes con cortarles la financiación", ha clamado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Para Igea, las reuniones que el presidente Sánchez ha mantenido con diversos colectivo sociales en estas últimas semanas son una prueba de que el Ejecutivo ya está en modo electoral. "Le falta reunirse con las clarsisas", ha espetado. En la rueda de prensa, Igea, ha acusado también al líder de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, de "justificar", este chantaje. "Es sorprendente que ponga por delante el interés de su partido al interés de los ciudadanos". El portavoz de la Junta advierte que la ausencia de estos ingresos puede "impedir nuevas inversiones".