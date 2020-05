Igea sobre el dimitido exconsejero de Empleo de Castilla y León: "No sé si alguien se marcharía de un gabinete de guerra porque el presidente tiene mal carácter"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha reconocido hoy diferencias con el exconsejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, que presentó su dimisión ayer, si bien ha afeado su decisión al señalar "no saber" si alguien se marcharía de un gabinete de guerra porque el presidente tiene "mal carácter".

Así lo ha señalado en declaraciones a la Cadena SER, de las que se hace eco Europa Press. En este sentido, no niega esas diferencias, pero reconoce estar "sorprendido" por el momento elegido por Barrios para marcharse. "No niego que haya diferencias, pero lo que es seguro es que nadie en su sano juicio puede pensar que en medio de la mayor crisis de empleo que ha vivido una Comunidad, una persona se marcha por estas cosas. No sé si alguien se marcharía de un gabinete de guerra porque el presidente tiene mal carácter. Es una explicación abracadabrante", ha espetado.

Igea reconoce que no se lo podía "creer" y considera que en política hay unas normas "no escritas". "Cuando a alguien se le da la oportunidad de marcharse elegantemente y no manchar 20 años de trabajo, de vida pública, yo creo que lo mejor es cogerlo y no hacer algo que no me lo puedo creer", ha explicado en la emisora.

El vicepresidente y portavoz ha incidido en que es mejor centrarse ahora en encontrar un nuevo consejero y "no dar" un espectáculo que el ciudadano "no merece". "No se puede esperar más, los ciudadanos tienen serios problemas en empleo e industrias que hay que afrontar", ha agregado.

En este punto, cree que la opción del actual viceconsejero de Empleo Y Diálogo Social de la Junta, David Martín, para ocupar la Consejería es "buena". "Es trabajador, conoce las medidas y los proyectos puestos en marcha y creemos que en 24 y 48 horas se decida porque no podemos estar con una Consejería suspendida sin necesidad porque los ciudadanos de Castilla y León merece que se atiendan sus necesidades", ha concluido.

A través de Twitter, Francisco Igea ha advertido de que "nadie abrirá una grieta" en el Gobierno autonómico ya que "está unido en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León".

"Nadie nos moverá de ahí", agregaba el político de Ciudadanos a través de su perfil en Twitter y en respuesta a unas declaraciones del secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, en Onda Cero, en las que afirma que la Comunidad parece seguir "sin rumbo" después de la dimisión del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios.

Nadie abrirá una grieta en este gobierno. Este gobierno está unido en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León . Nadie nos moverá de ahí. https://t.co/B5vF0BXP2R — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) May 26, 2020

Asimismo, Tudanca también criticaba que "no hay un presidente al mando, sino que quien toma las decisiones es el vicepresidente", una forma de conducirse que ha considerado "tremendamente preocupante".

El secretario autonómico también ha señalado que la dimisión del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, quien renunciaba a su cargo este lunes supone una "crisis". "Hemos tenido escándalo tras escándalo y sobretodo una inoperancia en el Gobierno de la Junta", ha apostillado.