Igea aboga por cambiar el funcionamiento de Ciudadanos para que sea más abierto y menos "jerarquizado"

"Hay que cambiar el funcionamiento del partido, un partido muy jerarquizado es un partido que no permite el debate, que expulsa el talento cuando hay crítica, cuando hay debate, no es un partido liberal", concluye Ciudadanos nació de una manera "muy significativa abierto al talento", con "inteligencia" y abierto al debate y "no en vano" fue fundado por intelectuales