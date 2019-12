Igea advierte de que la inmigración "lejos de ser un problema" es "casi la única esperanza" para Castilla y León

"Castilla y León presenta una pirámide poblacional invertida que no podemos sostener, si no la cambiamos no podremos mantener los servicios públicos en el futuro" Las asociaciones de migrantes y CCOO han reclamado el diseño de un Plan de Temporeros que combata el "fraude" y la "desregulación" que sufre este colectivo