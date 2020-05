Igea no ve "razonable" que un ministerio creado "ad hoc" y sin presupuesto como el de Universidades "gestione presupuesto ajeno"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz autonómico, Francisco Igea critica que el ministro de Universidades "gestione con presupuesto ajeno" al obligar a la bajada de tasas universitarias. La Consejería de Educación solicitó este miércoles al Ministerio de Educación que acompañe de financiación su propuesta de acordar un límite máximo para los precios públicos de la primera matrícula de grado.

"Es sorprendente que a uno le creen un Ministerio ad hoc sin presupuesto y se ponga a gestionar con el presupuesto de los demás", ha reprochado Francisco Igea, que no ha considerado esta política "aceptable".

El vicepresidente autonómico ha calculado que la bajada de las tasas supone "40 céntimos por crédito" y ha reprochado que tendrá un "impacto mínimo" sobre la mayoría de estudiantes y que, por contra, perjudicará la política de becas de la Junta, "que es socialmente más justa y responsable", ha defendido.

"Lo que no es muy razonable es que cuando uno crea cuatro Ministerios [Ciencia e Innovación, Universidades, Educación, Deporte y Cultura] de donde había uno [Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] y no tiene presupuesto ni capacidad de gestión, uno no se puede poner a gestionar con el presupuesto de los demás", ha criticado el líder de Castilla y León, que no ha considerado "razonable" que el gobierno central tome medidas "que tiene que financiar la Comunidad Autónoma sobre competencias de la Comunidad Autónoma". "No se puede gestionar con el presupuesto de los demás", ha censurado.