El presidente de la Junta de Castilla y León se muestra dispuesto a comparecer en la comisión de investigación de la Trama Eólica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado dispuesto a comparecer en la comisión de investigación de las Cortes constituida la semana pasada para averiguar qué pasó en los casos de corrupción de los parques eólicos y la Perla Negra (ya investigados judicialmente) y las sedes en el exterior, un anexo que se ha sumado esta legislatura.

"Como presidente de la Junta estoy sometido, y así lo marca la legislación, al control político de las Cortes, y por supuesto ya lo he manifestado que tengo poco o nada, sea absolutamente irrelevante las consideraciones que yo pueda hacer, por supuesto estoy a disposición de cuantas comisiones parlamentarias requieran mi presencia", ha expresado Mañueco a los medios de comunicación después de su reunión en León con el alcalde de la capital, José Antonio Diez.

El PP ya había anunciado que no se opondría a la comparecencia de su presidente aunque no cree que sea necesaria y que no aportaría "nada". Los grupos Socialista, de Ciudadanos y Mixto (Podemos) ya han mostrado su intención de solicitar la participación de Mañueco. Ciudadanos ya había solicitado la comparecencia de Mañueco en la pasada legislatura, algo que el PP rechazó entonces. Mañueco, además de ser secretario general del PP, formaba parte del Consejo de Gobierno durante los años investigados.

El PSOE presentará "una contundente lista de comparecientes" con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "a la cabeza". "Veremos qué hace Ciudadanos del Partido Popular, que en la legislatura pasada afirmaba, y así está escrito en todas las hemerotecas, que Alfonso Fernández Mañueco estaba implicado –en la Trama Eólica–, veremos en la siguiente sesión si tienen interés en que se sepa la verdad sobre un Partido Popular asolado por los casos de corrupción", explicaba hace unos días la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez.

La lista de comparecencias en la comisión de investigación se elaborará en las próximas semanas hasta primeros de marzo, cuando, según calculó ayer Ciudadanos, se cierre. A partir de ese momento está previsto que declaren exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios que puedan estar implicados de alguna manera.