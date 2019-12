"Una cosa es presupuestar y otra es ejecutar". El PSOE ha criticado que la Junta de Castilla y León no ejecutó ni la mitad del presupuesto de innovación en la pasada legislatura. El presupuesto definitivo de los últimos cuatro años supera los 39,4 millones de euros, de los que únicamente se han gastado 7 millones de euros. Una diferencias que se ha mostrado, sobre todo, en los subprogramas de gestión del empleo, formación ocupacional y vivienda, entre otros.

La procuradora salmantina y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León Rosa Rubio, ha reprochado esta mañana que el presupuesto de la Junta de Castilla y León esté "maquillado e inflado" pero en realidad esté "vacío de contenido" por la falta de ejecución.

El procurador y secretario primero de la Mesa de las Cortes, José Francisco Martín, ha cargado contra la "ineptitud" de los dirigentes de la Junta de Castilla y León, que preveía ingresar más de lo que finalmente recibía, por ejemplo, del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (estaba previsto recaudar 430 millones y solo se obtuvieron 115), los fondos Feder (ingresaron 79 millones de los 198 presupuestados) o la venta de edificios (de los 300 millones previstos, ingresaron 68).

"La Junta sabe que va a ser incapaz de ejecutar los presupuestos porque no va a recibir los ingresos correspondientes", ha señalado Martín, que ha asegurado que gestionar no es "tan fácil", y que este desfase puede suceder un año, pero no "mantener el engaño año tras año". También ha vaticinado que los datos del presupuesto de 2019 serán "mucho peor" porque se suma lo “inútiles que ha sido tradicionalmente los gestores de la Junta" a "la ignorancia absoluta de muchos de los nuevos".

Martín ha señalado directamente a los actuales consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (exconsejero de Empleo) ; Educación, Rocío Lucas (exgerente del Ecyl), y Empleo, Germán Barrios (presidente del Consejo Económico y Social), a los que ha considerado los "responsables directos y absolutos".

El PSOE señala a estos tres dirigentes precisamente por los presupuestos en gestión del empleo y formación ocupacional, en las que han quedado sin ejecutar 69 y 103 millones de euros, respectivamente. "Uno de cada tres euros inicialmente presupuestados no se gastó, es una sinvergonzonería", ha remachado Martín.

Hay otros subprogramas como la reforma agraria o la internacionalización, donde las diferencias entre los presupuestos y la cantidades ejecutadas también son importantes. En el primer subprograma quedaron por ejecutar 105 millones de los 276 inicialmente presupuestados. Y en el segundo, faltaron 24 millones de los 33 millones previstos en los últimos cuatro años. En investigación aplicada, estaban previstos inicialmente 308 millones de euros, de los que han quedado sin ejecutar 110 millones.