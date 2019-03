La candidata de Podemos condenada por participar en un asesinato sigue adelante: "No he cedido al chantaje"

“La joven ingenua sin experiencia que yo era hace 34 años, nada tiene que ver con la persona en que me he convertido, habiendo dado sobradas muestras de mi integridad y de mi lucha contra las situaciones que yo considero injustas, con una trayectoria personal sin reproche alguno”. Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila continúa adelante, a pesar de que este pasado fin de semana se desvelara que había sido condenada por su participación en el asesinato de un hombre al que acusaba de haberla violado.

Cumplió pena de cárcel, aunque este martes, en rueda de prensa, no ha desvelado a cuánto tiempo fue condenada y cuánto tiempo cumplió finalmente por unos hechos ocurridos en 1985, en Leganés. Otros dos hombres participaron en el crimen. Pilar Baeza, según la sentencia, habría facilitado el arma homicida de la armería familiar, después de haberle contado a su pareja y a un amigo haber sido víctima de esa agresión sexual.

Una vez conocida la información, su futuro al frente de la candidatura municipal de Podemos para la capital de Ávila se vio comprometida, aunque Baeza ha recibido el apoyo del partido tanto a nivel autonómico como nacional. Por eso, continúa adelante. Por el apoyo y porque Pilar Baeza, de 56 años, cree que ha “cumplido con la Justicia en todos y cada uno de sus términos”, por aquellos hechos que se produjeron cuando ella tenía 23 años. Ha afirmado, por tanto, haber cerrado aquel capítulo que “ahora se pretende utilizar con fines políticos de revanchismo”.

La candidata de Podemos ha asegurado que fue víctima de un “chantaje”. “Si no retiro mi candidatura, se publica la noticia”, algo a lo que no cedió, y asegura que no es la primera vez que la intentan “callar” con su “pasado”. Ese “lejano episodio” de su vida no le impide ahora desarrollar su “dedicación a esta ciudad que me acogió y tanto cariño me profesó”. Sólo piensa, ha dicho, en “contribuir al profeso de Ávila, totalmente ralentizado por políticas carentes de iniciativa y soluciones”. Así, decidió dar el paso a la política activa, después de haber puesto en conocimiento del partido la situación que había vivido hace 34 años.

"Mi comportamiento es ejemplar"

Pilar Baeza ha señalado que no tiene motivos para retirar su candidatura. Dice que se ha sabido adaptar a los cambios y que ahora es una “mujer del siglo XXI”. “Mi comportamiento desde hace 34 años es ejemplar. Si queremos volver a la época medieval, aunque me vea sola, no voy a acceder. Estamos en el siglo XXI y es donde tengo que posicionarme”, ha remarcado.

Baeza ha comparecido en rueda de prensa para leer un comunicado, acompañada por el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández. El líder autonómico de la formación ha defendido el derecho a la reinserción que en el caso de su candidata en Ávila es un “ejemplo paradigmático”. Un respaldo público ante una situación que, según Fernández, “está poniendo a prueba la firmeza del Estado democrático”. “A Pilar le ampara la Constitución para el libre ejercicio de sus derechos civiles. Lleva 30 años llevando vida normal”.