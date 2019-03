La unión Podemos-IU encalla en Castilla y León y Sarrión ya medita otra "alianza de izquierdas"

Pasan los días, se acerca la fecha y no hay acuerdo. Todo indica que finalmente la alianza entre Podemos e Izquierda Unida en Castilla y León no va a fructificar y ambas formaciones concurrirán a las elecciones autonómicas de mayo por separado. No hay avances. Lo ha reconocido este martes José Sarrión y los próximos días van a ser fundamentales para conocer si existe un acuerdo ‘in extremis’ entre ambas formaciones o si en Castilla y León esa posibilidad de alianza queda totalmente descartada.

“La situación está igual; no hay novedad”, ha reconocido este martes el coordinador autonómico de Izquierda Unida, José Sarrión, en una rueda de prensa para dar a conocer el planteamiento de IU ante la convocatoria de huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sarrión ha explicado que “hay dos modelos sobre la mesa”, el que ha presentado Podemos y el que lleva Izquierda Unida, que no encuentran puntos de encuentro.

La principal diferencia radica en el sistema de elección de los candidatos. Podemos, según José Sarrión, ofrece un “modelo de negociación cupular”, mediante el que los partidos elegirían nominativamente a sus candidatos en la confección de las listas a las Cortes de Castilla y León. Izquierda Unida apuesta por un proceso de primarias abiertas. Este es el punto de discordia entre ambas formaciones políticas.

A la izquierda del PSOE

Por eso, y ante la posibilidad de que el pacto no fructifique, como parece que finalmente sucederá, Izquierda Unida plantea ahora “pelear” por la unidad mediante un “movimiento social en Castilla y León a la izquierda del PSOE”, pero sin Podemos. “Si Podemos no se suma”, ha señalado Sarrión, se apostará por contar con colectivos sociales, otras formaciones políticas de este espectro ideológico y “personas a título individual” para “cambiar la realidad política en Castilla y León”.

Sobre la posibilidad de que este pacto entre ambos no llegue a buen puerto por las perspectivas de voto a Podemos que marcan las encuestas, y que ofrecen un descenso notable en apoyos, el coordinador autonómico de Izquierda Unida cree que “la capacidad predictiva de las encuestas es escasa” por lo que “no hay que tomar decisiones en base a este tipo de cuestiones”. La intención de IU en Castilla y León es la de presentar a los votantes un “proyecto coherente y claro”.