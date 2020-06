Mañueco defiende que familiares y empresarios se desplazaran a Valladolid para el nombramiento de la consejera de Empleo porque mantuvieron la distancia de seguridad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este domingo que familiares y empresarios se desplazaran a Valladolid desde otras provincias para el nombramiento de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, porque mantuvieron la distancia de seguridad y se trataba de una "causa justificada".

"Puede producirse la movilidad entre provincias cuando hay causas justificadas. La toma de posesión, que se celebró en este patio, cumplió perfectamente las normas que exigimos. El acto que se hizo aquí al lado, se cumplían con las circunstancias que le estoy manifestando", ha defendido el presidente autonómico, que se considera "legitimado" para pedir "prudencia" a todas las administraciones, como ha hecho este domingo después de la reunión por videoconferencia con presidentes de comunidades y ciudades autónomas.

El pasado 29 de mayo, el patio de la sede de Presidencia acogía el acto de nombramiento de Amigo, al que acudieron, entre otros, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, con residencia en Salamanca, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, con residencia en Soria, y familiares de Amigo y de sus cuatro nuevos directores generales, llegados de León y Zamora.

Además, este domingo el presidente de la Junta ha apostado por el control de los movimientos entre provincias cuando termine el estado de alarma porque la vida y la salud de las personas es "un valor ético en alta estima y no hay ninguna otra cuestión por encima".

Investigación judicial

Tras la reapertura de la investigación judicial sobre la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca que facilitó que Fernández Mañueco ganase las primarias de su partido, el presidente ha asegurado que no tiene "ninguna preocupación particular ni colectiva" y ha defendido que no hay "ni investigados ni imputados".

Mañueco ha recordado que este asunto se archivó dos veces por el juez que instruía la causa tras una denuncia anónima y ha reconocido que la Audiencia de Salamanca, aunque ratifica los argumentos del juez para el archivo de aquella denuncia, ha pedido que se aclaren y se "analicen con mayor insistencia" otros asuntos.

También ha defendido que el gobierno de coalición PP-Cs está "cohesionado" y ha mostrado "confianza plena" en la Justicia.

El presidente del Colegio de Médicos

Mañueco cree que todos deben buscar "sosiego y entendimiento" aunque ha mostrado respeto por la decisión del presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, de acudir a la Justicia por calumnia es injurias. "Lo que tenemos que hacer todos es buscar sosiego y entendimiento", ha añadido el jefe del gobierno autonómico.