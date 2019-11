Ndongo pide el voto para "proteger" a España y asegura que los inmigrantes "de bien" saben que Vox no es racista

"No podéis decir que no nos va a pasar como en Venezuela, esto puede pasar, y ahora tenéis la oportunidad de defender vuestro país detrás de Vox", subraya el afiliado de Vox "No estamos en contra de nadie, si Vox fuera un partido racista yo no estaría aquí", apostilla Ndongo, de origen camerunés "Somos el partido del sentido común", señala el número 1 al Congreso por Valladolid