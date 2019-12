El PSOE de Castilla y León anuncia una ofensiva contra el plan de la Consejería para la sanidad rural

La secretaria de Organización del PSOE Castilla y León, Ana Sánchez, ha anunciado este lunes la ofensiva que su partido va a iniciar "en toda la comunidad" contra el plan de la Consejería de Sanidad para crear consultorios rurales a demanda. Esta ofensiva, según ha explicado Sánchez, la llevarán a cabo tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones. Su objetivo es poner fin a lo que consideran un "auténtico ataque a la autonomía local de nuestros municipios y a la prestación de la asistencia sanitaria".

Según la secretaria de Organización, el proyecto de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, "merma la calidad asistencial, fomenta la despoblación y pone en peligro la asistencia de los más vulnerables". A lo largo de este lunes por la mañana, varios responsables provinciales del PSOE han comparecido en sus sedes para exponer lo que supondrá, de llevarse a cabo, el plan que la Verónica Casado adelantó hace dos semanas, con el que la Junta pretende crear Centros Rurales Agrupados Sanitarios y mantener consultorios sólo con atención "a demanda". Según los socialistas, la consecuencia supondrá que se cierren 6 de cada 10 consultorios en todas las provincias de la Comunidad.

Por ello, el PSOE anuncia que va a movilizar a toda su estructura autonómica y que se presentarán mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones. "Vamos a implicar a los alcaldes y a los concejales socialistas", ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa. El proximo miercoles, Virginia Barcones viceportavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla y Leín, mantendrá una reunión con los portavoces del partido en las nueve diputaciones, así como con los responsables de política municipal y sanitaria, para coordinar una respuesta común.

Críticas a Verónica Casado y al plan

"Nos piden que nos sumemos a un pacto por la sanidad que solo hace que consolidar recortes", ha sentenciado la secretaria de los socialistas castellanos y leoneses. Según denuncia, el plan de la Junta se ha hecho "unilateralmente, sin dialogo y sin financiacion". Sánchez ha explicado que el proyecto de Casado ha generado el rechazo "del presidente del colegio de médicos, de las enfermeras y de los sindicatos". Según la socialista, la soberbia de Casado le impide ver el rechazo que ha generado un plan que califica de "de auténtico desporopósito" y cuyo responsable último es el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha criticado que el PSOE afirme que se van a cerrar consultorios y el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, llegó a amenazar al PSOE con llevar a los tribunales si continuaban haciéndolo . Pero Sánchez mantiene que se trata de un cierre. "Si son consultorios sin médicos, ni enfermeras, ni personal sanitario serán de todo menos consultorios sanitarios", ha asegurado.

El modelo sanitario rural que quiere implementar la Junta tiene, según el PSOE, dos sesgos muy claros: uno conservador, porque considera los servicios sanitarios como "un derroche de dinero publico"; y un sesgo urbano, porque "desconoce la realidad" de las personas que viven en el mundo rural. Este segundo sesgo, según AnA Sánchez, se debe a la propia consejera de Sanidad, que "no ha pisado las comarcas en su vida, no sabe nuestro modo de vida y no nos conoce". Por ello la dirigente socialista le pide a Casado humilidad. "Es el plan de una consejera sibarita que no conoce ni nuestra tierra, ni nuestra gente, ni nuestra forma de vivir", ha rematado.