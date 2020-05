El PSOE pide a Mañueco que anteponga Castilla y León a "los intereses espurios del suicida e irresponsable Pablo Casado"

La procuradora socialista Ana Sánchez ha pedido en el pleno de las Cortes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que anteponga Castilla y León a "los intereses espurios del suicida e irresponsable Pablo Casado". Este martes se ha celebrado la primera sesión plenaria con todos los procuradores distribuidos por el hemiciclo -incluida la tribuna de invitados- para mantener la distancia de seguridad. El pleno ha empezado con un minuto de silencio en honor a los fallecidos por COVID-19.

Sánchez le ha instado al vicepresidente, Francisco Igea, a que le realice dicha petición a Mañueco. Sánchez también ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Hasta una ameba es más prudente que Ayuso".

Justo después le ha lanzado un órdago al dirigente de Ciudadanos: "Si no puede, póngase detrás de Luis Tudanca, que jamás ha dejado de estar al lado de Castilla y León, y usted lo sabe, empujando junto a nuestros vecinos y esperándoles a ustedes. ¿Podemos esperar mucho más tiempo, señor Igea? Sean diligentes".

Igea le ha respondido, con hastío: "Ni así lo va a conseguir. No nos vamos a salir de nuestro carril". Este comentario de Igea ha sido acogido por los aplausos de la bancada de Ciudadanos y del Partido Popular. "Hay 30.000 muertos encima de la mesa, más de 3.000 en esta Comunidad, y no lo merecen", ha afirmado Igea.

"Hemos sido leales a este Gobierno de una manera extraordinaria. Hemos callado cosas que seguimos callando", ha reconocido el vicepresidente autonómico, que ha anunciado que seguirán "callando" por lealtad institucional. Igea ha asegurado que sus decisiones "han costado serios disgustos" a sus propios partidos, "porque siempre hemos tenido nuestro criterio". "Hemos pedido lo más necesario, urgente y justo en esta situación", ha remachado

La responsable socialista ha cargado contra la Junta, especialmente contra Mañueco, un presidente "con una falta de diligencia clamorosa". "El 1 de abril, Luis Tudanca les presentaba un plan socio-económico ambicioso, con aspectos sociales, laborales y agroalimentarios, y el señor Mañueco mandó al PSOE a buscar fondos", ha afeado.

Ana Sánchez también se ha dirigido durante su intervención a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a quien ha reconocido todo su "esfuerzo". "Nos gusta ser justos, pero a veces la sensación de que era usted el llanero solitario en la Junta", ha aseverado.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha destacado la lealtad de algunos socialistas como el alcalde de Burgos, que "salvó vidas en los primeros días", antes de que se decretara el estado a alarma o se impusieran medidas de confinamiento. Igea se ha dirigido directamente a Ana Sánchez por sus críticas y su oferta: "Todos hemos cometido errores en esta crisis, pero de los más gordos es el que ha intentado hacer usted aquí hoy".

Soria, con la tasa de letalidad "más baja"

Igea también ha respondido a la parlamentaria socialista soriana sobre la situación en su provincia. "Soria ha sido una de las provincias más duramente castigadas. Ha sido la segunda provincia con mayor tasa de incidencia de España, después de Segovia, con más de 4.000 casos por 100.000 habitantes", ha indicado Igea.

A pesar de esta situación, la tasa de letalidad ha sido "la más baja" de la Comunidad, ha señalado el vicepresidente. "La tasa de letalidad del hospital es la más baja de la Comunidad y la tasa de mortalidad por infectados en las residencias es también la más baja de la comunidad. Eso no lo ha hecho la Junta, lo han hecho los excelentes sanitarios", ha destacado Igea, quien ha remachado, en alusión a las polémicas llamadas de auxilio del alcalde de Soria: "Y esa es la realidad a pesar de que haya parecido que ha sido otra".

Igea se ha comprometido a seguir trabajando "con la verdad, no con la demagogia" después de que Virginia Barcones señala que existen "dos realidades muy distintas" entre la planteada por el vicepresidente de la Junta "y la de los sorianos".

"Tenemos que ver lo que ha pasado, porque las cifras de mortandad no son reales y los casos imputados no se corresponden con la diferencia con la tasa de fallecidos en circunstancias normales", ha señalado la socialista. Barcones ha reclamado al Gobierno autonómico "soluciones" y que no 'saque' pecho porque la mortalidad haya sido "baja". También ha exigido "el refuerzo de la Sanidad de Soria, que está muy débil tras años de recortes en una provincia tan pequeña".

En total, los parlamentarios de todas las fuerzas han realizado 16 preguntas al equipo de la Junta de Castilla y León. Han tenido que responder los consejeros de Economía, Empleo, Sanidad, Educación, Familia y el presidente y vicepresidente autonómicos.

Reunión "mañana mismo" entre Tudanca y Mañueco

El pleno ha empezado con el intercambio entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca. Ambos han acordado en sentarse "mañana mismo", en palabras de Mañueco. "Por supuesto que estamos dispuestos a hablar y a acordar en interés de la sociedad, de las instituciones y de la política. No se puede esperar más", ha instado Tudanca.

"Han pasado dos meses desde que empezó la lucha contra esta pandemia, no podemos esperar más, el único que lo está haciendo es el Gobierno de España", ha defendido Tudanca, quien ha alabado la "prudencia" en la planificación de la desescalada de la consejera de Sanidad frente a las posiciones del presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tudanca ha criticado que Mañueco esté "más ocupado de la propaganda que de tomar medidas, más ocupado de la propaganda que de la gestión" y ha llamado a integrar un consenso entre los dos. "La gente necesita más del Gobierno de Castilla y León, no podemos fallar, no podemos fallar necesitamos impulsar acuerdos cuanto antes, si no vamos a llegar tarde y no van a perdonárselo", ha rematado Tudanca.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que la prioridad de la Junta ha sido "proteger" a las personas con más contratos a sanitarios, comprar material y respaldar los servicios sociales, con "una de las principales preocupaciones" en las residencias de ancianos.

"Si hubiéramos querido quedarnos cruzados de brazos no hubiéramos hecho nada", ha aseverado, tras lo que ha defendido un trabajo conjunto de la Junta, el Gobierno, los ayuntamientos y diputaciones. "Vamos a sentarnos, a trabajar juntos, entre todos los haremos mejor, las personas de Castilla y León lo merecen", ha concluido.