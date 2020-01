El PSOE acudirá a los tribunales para denunciar las "amenazas, coacciones y calumnias" a diputados socialistas

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado este martes que su formación acudirá a los tribunales para denunciar las "amenazas, coacciones, difamaciones y calumnias" contra los diputados de su partido.

La dirigente socialista ha informado de la decisión a través de un apunte en su cuenta de Twitter, en el que también ha asegurado que los parlamentarios votarán hoy "con mucho orgullo el gobierno progresista".

Minutos después de su anuncio, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado que "alguna de esas amenazas" vertidas en las redes sociales "van a terminar en la Justicia para que se proteja la inmunidad" de la que gozan los diputados.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', Calvo ha mostrado su "inquietud por el comportamiento de la oposición", especialmente por las "injurias" que algunos parlamentarios han denunciado estos días.

El diputado del PSOE José Luis Aceves denunció este domingo en la red social la "campaña de las derechas" con una captura de pantalla de una conversación en Whatsapp en la que pueden leerse varios insultos.

Me envían mails pidiéndome traicionar a @sanchezcastejon y al @PSOE 🤦‍♂️Pero denuncio públicamente campaña de las derechas que están haciendo a un compañero @PSOEdeSegovia que piensan soy yo como Diputado @gpscongreso y que hoy ya genera en insultos (desde luego que denunciaremos) pic.twitter.com/rmj1hZZcvr — Jose Luis Aceves/❤️ (@JLAceves) January 6, 2020

"40 años después de vida democrática pensábamos que esto no tendría que vivirse. Algunos de los tuits nos producen grave inquietud. Hemos sido señalados con nombre y apellidos alguno desde ciudades concretas donde esta nuestra vida con amenazas claras. Esto si que no se puede tolerar en un sistema de convivencia", ha lamentado.

En este sentido, la vicepresidenta ha explicado que "la oposición tiene que entender que las leyes son iguales para todos". "También para una oposición que debe entender que los 350 escaños son legales", ha apostillado.

Una "campaña de intimidación"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha mostrado "asombrado" ante una "campaña de intimidación" que, a su juicio, no se ha producido antes en democracia.

"Lo que me impresiona es que pretendan escudarse en la conciencia. Se tiene que votar en conciencia, pero también en libertad. Eso tratan de coartar a los que no les gusta la libertad. Muy amante de la libertad no se es cuando se concilia con los intereses particulares", ha afeado.

Por último, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha calificado de "intolerable" que en "una democracia consolidad" se tengan que ver "determinadas amenazas". "Es absurdo que haya algunos empleados en hacer del bloqueo la única opción de hacer política", ha zanjado.