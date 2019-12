Puente aboga por "dejar que baje el suflé" del autonomismo leonés porque "no se ha meditado lo suficiente"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha abogado por "dejar que baje el suflé" del autonomismo leonés ya que considera que "no se ha meditado lo suficiente" y, a su juicio, es de carácter "afectivo y emocional".

En este sentido, Puente ha comparado el sentimiento de los leonesistas con el de quien un día se levanta con dolor de cabeza y ha señalado que "se ha puesto la venda sin saber por qué la herida está ahí", sobre todo cuando Zamora y Salamanca ya han anunciado que "no quieren subir a ese barco".

No obstante, el regidor vallisoletano ha reconocido que León se encuentra en una situación "complicada" marcada por la pérdida de población, pero lo que no comparte es que se atribuya esa responsabilidad a la Comunidad: "No se ven capaces de arreglarlo y culpan a los de fuera. Eso es más viejo que el hilo de cobre, y también lo hace Trump".

Además, ha confesado que le "duele" que en casi 40 años de existencia de la Comunidad se culpe a la autonomía de la situación de algunos territorios sin argumentos racionales, algo que considera "inaceptable" por ser "falso".