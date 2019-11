Sánchez, sobre el debate: "Vimos una ultraderecha envalentonada y una derecha achantada, que callaba y no alzaba la voz"

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado esta mañana en Valladolid que en el debate electoral de este lunes se vio "a una ultraderecha envalentonada y a una derecha achantada, que callaba y no alzaba la voz", en referencia al PP, Ciudadanos y Vox.

"Se dijo que había que derogar el aborto, la ley de violencia de género, que había que suprimir las Comunidades Autónomas... ¿Por qué callaba la derecha? Porque hacen lo contrario de lo que hace la derecha en otras partes de Europa, aislarla. Condenar su racismo, machismo, xenofobia…", ha rechazado Sánchez, que ha pedido durante este acto de campaña"un esfuerzo más". "El voto no puede caer en saco roto", ha destacado, en aras de establecer "un gobierno fuerte, estable y progresista".

El candidato socialista ha llegado una hora tarde y en avión a Valladolid a pesar de que venía desde Madrid, lo que ha causado que la duración del acto se redujera a unos pocos minutos. El retraso ha provocado que el paseo previsto por el barrio de Pajarillos -que ha reclamado el fin del narcotráfico en sus calles- se haya reducido a apenas unos metros del 29 de octubre. El tramo que estaba inicialmente planteado, de algo menos de 200 metros, hasta el centro cívico lo ha recorrido en coche en vez de a pie.Sánchez se ha disculpado con un escueto "Me sabe mal que no hayamos podido celebrar el paseo de forma más tranquila".

El líder socialista ha pedido "no dar por hecho las encuestas". "A día de hoy no tenemos ningún voto porque no se han abierto las urnas", ha remachado Sánchez en un intento por convencer a los votantes que en abril apoyaron a Unidas Podemos. "Concentremos el voto en la única organización que puede gobernar. Con mayoría parlamentaria suficiente para hacer todo lo que soñamos", ha sentenciado.

Sánchez ha estado acompañado por el alcalde de Valladolid y el portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, Óscar Puente, y el secretario general autonómico, Luis Tudanca. El regidor vallisoletano ha destacado que ningún presidente del Gobierno había pisado el barrio de Pajarillos, "que no es un lugar idílico, donde problemas, marginalidad, delincuencia, muchas necesidades". "Aquí somos necesarios, en el paraíso no nos necesitan. El paraíso es para las derechas", ha sentenciado Puente. El socialista ha apelado a aglutinar el voto para que no "se tiren decenas de miles de votos en Valladolid que solo ayudarán a la derecha".

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha destacado que Sánchez fuera el único que en el debate habló de Valladolid, León, Zamora... y le ha pedido al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, que repita con él: "Es Castilla y León, no Castilla-León". "Rivera habló de que habíamos perdido 100.000 habitantes. Lo que es incomprensible es que haya mantenido en el gobierno a los mismos que han provocado este drama", ha reivindicado Tudanca.

"Solo había un candidato. Los otros cuatro intentaban liderar la oposición. Caen en el ridículo, porque enfrente solo vemos candidatos que hablan de un perro o sacan un reguetón", ha criticado. "Este es el nivel de los políticos que quieren impedir que los socialistas gobiernen", ha lamentado.

"Las opciones se reducen a dos: O Sánchez o Casado presidente y Abascal vicepresidente", ha advertido el secretario general autonómico, que ha llamado a la movilización como "la única manera de que haya un gobierno". "Con que no vayamos a ellos basta a la derecha", ha reclamado.