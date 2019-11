Tudanca carga contra Igea y Mañueco por convertir Castilla y León en un "mercadillo"

El líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, ha cargado este miércoles contra el presidente y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León por que considera que quieren convertir la Comunidad en "en un mercadillo". Tudanca responde así a la insinuación que hizo este martes Francisco Igea (líder de Ciudadanos en la comunidad y vicepresidente del gobierno autonómico de la coalición), sobre la posibilidad de dar el poder a los socialistas en Castilla y León a cambio de que no pactaran un Gobierno de coalición con Podemos en Madrid.

"Se lo explicaré para que les quede claro: Castilla y León no está en venta", ha señalado Tudanca en una intervención ante varios periodistas en las Cortes autonómicas. "No vamos a tolerar que sigan con este chalaneo, yo sé que se han acostumbrado desde las elecciones autonómicas al intercambio, a la compra y a la venta y a convertir Castilla y León en un bazar", les ha espetado el líder socialista.

En su intervención ante los medios, Tudanca ha interpelado directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y a su socio, Francisco Igea. "Les pido que se pongan de una vez a gobernar. Parece que en lo único que les interesaba eran los puestos y los sillones. Y desde entonces no han arreglado ni uno solo de los problemas que tenía Castilla y León", ha asegurado. "Ni en la sanidad, ni los empleados públicos, ni la industria, ni el empleo, ni la lucha contra la despoblación no han hecho nada. Que se pongan", ha subrayado el socialista.

Para Tudanca, la propuesta de Igea es una "falta de respeto" a los castellanos y leoneses y ha señalado que no piensa aceptarla bajo ningún concepto. "No voy a ser presidente de esta comunidad autónoma a cualquier precio. No voy a poner en juego ni en tela de juicio la voluntad de los castellanos y los leoneses. No vamos a entrar a esos juegos", ha espetado el ganador de los comicios autonómicos del pasado 26 de mayo, que no pudo gobernar por el pacto al que llegaron PP y Ciudadanos en Castilla y Léon.

Crítica a Ciudadanos

Según Tudanca, los castellanos y leoneses ya han opinado sobre la forma de hacer política de Ciudadanos en las elecciones generales del pasado domingo. Unos comicios que han convertido al partido "en irrelevantes". El líder de la oposición en la comunidad asegura que los castellanos y los leoneses han hecho que el partido de Albert Rivera "haya desaparecido del mapa por sus tradiciones a esta tierra y por sus mentiras".