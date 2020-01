Tudanca insta a la Junta a que deje de usar las instituciones para hacer oposición al "legítimo" Gobierno de España

El secretario de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, asegura que el nuevo ejecutivo de coalición es "sólido, solvente, serio y progresista", frente a un Ejecutivo autonómico "incapaz de defender" los intereses de "esta tierra y resolver los problemas de los castellanos y leoneses".

Así lo ha señalado Tudanca tras la reunión del Consejo Territorial celebrada en Valladolid este lunes. "Seguiremos haciéndonos cargo del estado de ánimo de esta tierra que se juega su futuro", remarcó. Según el líder socialista, el principal problema de Castilla y León es el reto demográfico, "consecuencia de las políticas de la derecha que han despoblado y han manchado de corrupción" la Comunidad.

Por eso, frente a un gobierno central "solvente y serio", Tudanca ha instado a la Junta a que se ponga a trabajar y a que deje de usar las instituciones para hacer oposición al "legítimo" Gobierno de España. "Ellos quisieron el Gobierno pues que gobiernen y empiecen por elaborar los presupuestos", ha añadido Tudanca, sobre el ejecutivo de coalición autonómico. Según Tudanca, El PSOE de Castilla y León, continuó, seguirá trabajando para "pulsar el sentir" y buscar soluciones a los múltiples problemas que tiene Castilla y León.

"No es el momento de abrir el debate de la autonomóa leonesa"

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha defendido que la solución a los problemas de León no está "ni en las banderas ni en las identidades" y ha parafraseado al vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, de UPL, para compartir su opinión de que este no es el momento para abrir el debate sobre la autonomía leonesa ni tampoco el asunto más urgente.

"No lo creo, no lo ha creído nunca ni lo creo ahora", ha zanjado Luis Tudanca quien no ha dudado al afirmar que no comparte la posición del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez. "Hay que tener tranquilidad con esto", ha considerado el secretario regional del PSOE que ha recordado que las mociones aprobadas en algunos consistorios leoneses a favor de la región leonesa han salido adelante con votos de ediles socialistas pero también de PP y de Ciudadanos.

Dicho esto, ha aclarado que la causa subyacente tanto en León como en Ávila o en Soria es el "agravio" que han sufrido fruto de las políticas de la derecha a la que ha responsabilizado de haber creado un sentimiento de "frustración" por lo que ha abogado por ponerse a trabajar para revertir esa situación y para reducir los desequilibrios a partir de la reindustrialización y la creación de empleo en esos territorios.