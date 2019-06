Tudanca acusa al PP y a Ciudadanos de suspender la autonomía de Castilla y León con el apoyo de la extrema derecha

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de haber suspendido la autonomía de la comunidad autónoma castellanoleonesa que, según ha augurado, va a ser gobernada por Pablo Casado y por Albert Rivera desde Madrid con la "complicidad" y con el "apoyo expreso" de la extrema derecha, en referencia a Vox.

Así de tajante se ha mostrado Tudanca antes de participar en un acto de Empresa Familiar celebrado en Valbuena de Duero (Valladolid) donde ha sido preguntado por los periodistas tras el principio de acuerdo anunciado por PP y Ciudadanos a nivel nacional para gobernar en la Junta de Castilla y León.

"Ya no engañan a nadie, ya no pueden engañar a nadie, lo que ha sucedido en estas últimas semanas en Castilla y León me parece que ha sido una absoluta vergüenza", ha lamentado Tudanca, que ha recordado en este sentido tanto a los 'populares' como a los liberales que ambos saben que el ganador de las elecciones en Castilla y León fue el PSOE.

"Así lo decidieron los castellanoleoneses", ha reivindicado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta que ha acusado a PP y a Ciudadanos de haber cogido esos votos para "ir al mercado" y "comprarse y venderse asientos y poder con todo el absoluto descaro".

"Van a seguir gobernando los mismos que nos han llevado a la corrupción y a la despoblación pero además lo van a hacer con la complicidad de Cs y con el apoyo expreso en algunas instituciones de la extrema derecha, cosa que también dijeron que nunca jamás harían", ha lamentado el candidato socialista que ha augurado que esas estrategias de los "hombres de negro" pasarán factura a los 'populares' y a los liberales.

Mientras tanto, ha asegurado, el PSOE de Castilla y León va a continuar "con la cabeza bien alta" y con la "conciencia limpia" en defensa de los intereses de los castellanoleoenses con presencia "allí donde necesitan" los ciudadanos "dando la batalla" a través de propuestas y reivindicando soluciones. "No han podido con nosotros hasta ahora y no van a poder con nosotros en el futuro asi es que vamos a seguir luchando, nosotros sí, por Castilla y León y por sus intereses", ha sentenciado.

Tudanca ha reconocido que la "batalla" y la aspiración del PSOE tras las elecciones del 26 de mayo era "abrir la puerta a la esperanza" en Castilla y León tras "tantísimo tiempo de corrupción y de despoblación" y, tras lamentar que PP y Cs no hayan sido capaces de mantener las formas, ha insistido en que lo más grave de ese preacuerdo es la "traición" a los castellanoleoneses a los que se ha referido como "gente de palabra" y "gente de buena memoria".

"No es que me traicionen a mí o me desilusionen a mí (...) me parece que los que se sienten traicionados y desilusionados hoy son los castellanos y leoneses que votaron mayoritariamente por el cambio", ha considerado Tudanca que ha incluido entre esos "desilusionados" a los propios votantes de Ciudadanos y a su candidato, Francisco Igea, al que ha instado a asumir su "responsabilidad" tras aceptar dar el Gobierno de Castilla y León al PP. "Yo voy a dormir tranquilo por las noches, él no", ha zanjado al respecto para reivindicar la "dignidad" de los socialistas.

Preguntado sobre si el PSOE propondrá a alguna persona de su grupo para presidir las Cortes de Castilla y León, Tudanca se ha limitado a afirmar "vamos a verlo" ante "otras de las mentiras" de PP y Ciudadanos a los que ha recordado que iban a dejar para el final los cargos y las instituciones cuando "han sido lo primero que han hecho" para "repartirse todo el poder" cuando los socialistas han dado prioridad a la política, ha defendido.