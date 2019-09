Valladolid Toma la Palabra mantiene la propuesta de rebajar un 25% el sueldo de los concejales

El debate sobre la subida de sueldos de los concejales del Ayuntamiento de Valladolid enfrenta a PSOE y a Valladolid Toma la Palabra (VTLP), los dos partidos que forman la coalición de gobierno. Este martes, los concejales de la confluencia de Izquierda Unida han anunciado una serie de enmiendas que llevarán a la Comisión de Gobierno y Hacienda este jueves y al próximo pleno municipal para que, en la modificación del Reglamento Orgánico, se rebaje el sueldo de los concejales un 25%.

De acuerdo con los ediles Manuel Saravia y María Sánchez, con su propuesta de rebaja de los sueldos, el consistorio se ahorraría cerca de 200.000 euros del presupuesto cada año. Para Sánchez, los salarios de los cargos públicos "tienen que ser dignos", en parte ha explicado, porque si no solo podría dedicarse a la política "la gente con posibles". Sin embargo, la concejala de Medio ambiente considera que los sueldos"deben ser acordes con lo que se cobra en la sociedad". La reducción de los sueldos, no es el único ahorro que plantean desde VTLP, ya que, en otra de las enmiendas, proponen que la dotación a los grupos se mantenga en 16.000 euros y no se aumente hasta los 80.000, como se ha llegado a proponer en el nuevo Reglamento Orgánico.

Sánchez ha recordado que ningún partido llevó a las elecciones en su programa electoral la propuesta de aumentar los salarios ni tampoco los gastos de representación. La nueva redacción del punto 28.2 del reglamento, propone que la dotación de los grupos ascienda hasta un máximo del 0,03% del presupuesto del Ayuntamiento, una cifra que VTLP estima en unos 80.000 euros anuales, una cantidad que consideran excesiva al ya existir "recursos suficientes para desarrollar su actividad"

Según los concejales de Valladolid Toma la Palabra, en general existe una "sintonía" entre PP, PSOE, a pesar de que en el anterior mandato se negaron a aprobar la subida salarial de Óscar Puente. En ese sentido, el alcalde de Valladolid ha agradecido este viernes que el Grupo Municipal Popular tenga una actitud "completamente distinta, más leal, más responsable, con miras más altas". Ahora está cada vez más cerca que PP, PSOE y Ciudadanos logren sacar adelante la subida de los sueldos, el aumento del gasto y del personal que trabaja para los grupos. Al respecto de la posición de Valladolid Toma la Palabra, el alcalde ha sido escueto: "quien quiera seguir en esa casilla, que siga".

Los concejales de Valladolid Toma la Palabra intentarán que sus propuestas salgan adelante, pero no pondrán en riesgo la coalición. Según ha explicado María Sánchez, la mayoría de las enmiendas presentadas por Valladolid Toma la Palabra para la reforma del Reglamento, han sido aceptadas, por lo que a la hora de aprobar el nuevo documento, votarán con una "visión de conjunto".