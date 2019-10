Verónica Casado reprocha la ausencia del PSOE en la reunión de Sanidad: "Esconderse no es más que una pobre argumentación"

"En democracia no se exige, se dialoga. Esconderse no es más que una pobre argumentación por parte de quien no tiene la mayoría necesaria para exigir la retirada de un proyecto fruto del trabajo y el compromiso de muchos profesionales". Así comienza la misiva de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha remitido al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha rechazado acudir a cualquier reunión de Sanidad si la Junta no retira el proyecto que tiene sobre la mesa.

"Para conseguir cambios hay que saber sumar mayorías, la exigencia unilateral no es el mejor camino para conseguirlas", ha criticado la titular de Sanidad, que ha tendido la mano a los socialistas. "Le ruego nos haga llegar esa propuesta de trabajo de la que usted habla, con planificación presupuestaria y su calendario a corto, medio y largo plazo, para que pueda ser estudiado por nuestros técnicos", ha propuesto Casado.

La consejera del ramo también ha reprochado las "afirmaciones carentes de rigor" promulgadas por los representantes socialistas. "Esta Consejería no ha emprendido recorte alguno, si no que hemos extendido la atención continuada en Burgos a todos los centros de salud, hemos asegurado la asistencia en los hospitales comarcales y tenemos la intención de asegurar la asistencia de calidad en todo el territorio", ha defendido Casado, consciente del "temible impacto" que tiene el envejecimiento de la plantilla sanitaria.

La consejera ha solicitado también a Tudanca la documentación relativa al recorte de plantillas "si es que existe". "La falta de cobertura de algunas plazas no puede atribuirse al recorte de plantilla, sino a la imposibilidad de contar con facultativos especialistas por la escasez de los mismos", ha remachado Casado, quien ha subrayado que la falta de cobertura en algunos puntos de Castilla y León "no se soluciona de forma mágica de un día para otro".

La respuesta de Casado se produce poco después de que el líder socialista supeditara una reunión a la eliminación del proyecto actual con el que la Junta pretende, según el PSOE,"desmantelar" la Sanidad.