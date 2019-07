El coordinador de Vox Jóvenes en Benavente (Zamora) deja el partido por su "deriva homófoba"

"Yo no me afilié a un partido homófobo y mucho menos a uno con una directiva homófoba", cuenta Aarón de Paz a eldiario.es "Lo que no puede hacer el partido es firmar un documento claramente homófobo" , explica sobre la posición de Rocío Monasterio a favor de las terapias reparativas "Conmigo, en Benavente podían decir que no eran homófobos porque que tenían un miembro homosexual"