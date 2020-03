El presidente de la Junta de Castilla y León anuncia rebajas y aplazamientos en el pago de impuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado rebajas y aplazamientos en el pago de impuestos durante su comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes. Mañueco ha insistido en que no es el momento de incrementar cuotas, gravámenes ni establecer nuevos tributos. "Vamos a ayudar a todos sin excepción. Vamos a acudir en defensa de todos para que nadie se quede atrás", ha señalado el presidente autonómico, que ha augurado que el Gobierno autonómico ampliará las medidas que proponga el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco del Diálogo Social.

Así, ha anunciado que habrá apoyo a las empresas, pymes, micropymes, autónomos y trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entre otros. Propone ayudas para estos empleados y a las empresas para pagar las cuotas correspondientes. "Vamos a ofrecer nuestro apoyo y liquidez, especialmente al sector de la agroindustria". También habrá una línea de apoyo específica para fomentar el teletrabajo entre las pymes de Castilla y León y se reforzará la red de protección de aquellas personas que lo necesiten.

Mañueco, que ha desglosado ante las Cortes todas las medidas que ha tomado la Junta en la última semana, ha subrayado la lealtad institucional al Gobierno central y ha pedido que nadie haga "la guerra por su cuenta" ante un virus "que no entiende de territorios, de ideologías ni de fuerzas políticas".

El presidente autonómico y todos los miembros de la Diputación Permanente han agradecido su trabajo a aquellos que mantienen el sistema y a los profesionales sanitarios: "El otro día me decía una médica, una de esos ángeles que nos protegen: 'No temo enfermar, temo no poder atender por enfermar y tener que guardar la cuarentena'", ha recordado Alfonso Fernández Mañueco, que ha insistido en que los profesionales sanitarios son "nuestros ángeles custodios".

El sistema sanitario ha aumentado la dotación ante los "momentos de sobresaturación del servicio", ha indicado el líder de Castilla y León, que ha agradecido la "extraordinaria respuesta" ante el llamamiento a empresas y ciudadanos a entregar todo el material de protección del que dispusieran. "Es una ola de solidaridad que es imposible describir. Los equipos donados se están distribuyendo de manera centralizada a los centros hospitalarios y de salud en función de sus necesidades", ha agradecido.

Ante los castellanos y leoneses que están fuera, Mañueco ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con los gobiernos de Baleares y Canarias para que aquellos que quieren puedan volver y también ha informado sobre su petición a Pedro Sánchez de repatriar a aquellos que quieran volver del extranjero.

Los portavoces de los grupos socialista, 'popular', ciudadanos y mixto han mostrado su apoyo al mandato de la Junta de Castilla y León y han coincidido en que ahora es el momento de estar unidos. También han apelado a la Unión Europea que muestre su faceta más social.

"Ya habrá tiempo de discutir si se pudo actuar antes, si debimos anticipar o no las medidas; y si algunas medidas fueron o no adecuadas. En este momento lo único importante es el trabajo, el diálogo, la celeridad y la transparencia", ha señalado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz. Su homólogo socialista, Luis Tudanca, ha subrayado que ahora es el momento "del silencio" y ha prometido a Mañueco su silencio "disreyo y comprometido". "Quienes no tenemos responsabilidades de gobierno; cuanto menos hablemos, mejor", ha remachado.