El presidente y el delegado del gobierno de Castilla y León se reúnen y marcan pautas de colaboración en desarrollo y lucha contra la violencia de género

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, se han reunido este jueves y han ofrecido, según Izquierdo, "una foto de la normalidad institucional". Ambos han ofrecido una rueda de prensa en la que han reconocido que no han llegado a acuerdos concretos ni se han reclamado nada específico, si bien han mencionado los puntos en los que no coinciden.

Ambos están de acuerdo en cooperar en seguridad y protección civil, en la lucha contra la violencia de género y en la atención y protección de las víctimas, así como en trabajar para en el desarrollo de las nueve provincias de Castilla y León con las herramientas del Estatuto de Autonomía y la Constitución.

El presidente de la Junta ha traslado al delegado del Gobierno su preocupación sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiación que aporte los recursos suficientes y que sea negociado de forma multilateral. Además de la necesidad de afrontar los desafíos demográficos, a la espera de la Estrategia Nacional, el presidente de la Junta y el delegado del Gobierno han tratado el necesario impulso a las infraestructuras pendientes, si bien no han entrado en "detalles" así como la extensión de la banda ancha para que llegue internet de calidad a todo el territorio a lo largo de esta legislatura.

Izquierdo ha destacado las seis líneas importantes de trabajo para el Gobierno de España deben tener también traslación concreta a la Comunidad Autónoma, entre ellas, la transformación de la economía para afrontar el reto demográfico, la digitalización y el aprovechamiento del capital humano, la transición ecológica, cohesión territorial, justicia social y un último aspecto vital: la colaboración con la Consejería de Familia en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Por último, ambos responsables políticos han abordado la necesidad de una firme defensa de los fondos de la Política Agraria Común, cuestión sobre la que ha trasladado al Delegado que el Gobierno de la Nación contará con el apoyo de la Comunidad en una negociación fuerte y beneficiosa para Castilla y León.

También ha recordado Fernández Mañueco que para tratar en profundidad muchas de estas cuestiones le ha solicitado al presidente del Gobierno la convocatoria cuanto antes de la Conferencia de Presidentes.

Desacuerdo en la EBAU y en la reclamación del IVA

En lo que no están de acuerdo es en la devolución del IVA de las Comunidades Autónomas, que Fernández Mañueco ya ha reclamado por carta al presidente Pedro Sánchez. Según Izquierdo, no hay marco legal que sustente esa reclamación, si bien se comprometió a buscar una solución "dialogada". Tampoco han coincidido en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). El presidente de Castilla y León considera que una prueba única garantizará la igualdad y la justicia mientras que el delegado del Gobierno ha recordado que la nota final se obtiene sumando la media del expediente académico, con un peso del 60% y el examen de acceso, con un 40%. Así, Izquierdo ha recordado que no podría exigirse que en todos los centros educativos los estudiantes tuviesen exactamente los mismos exámenes, si bien ha concedido que en la Ebau podrían estudiarse algunos criterios que hagan más homogénea.