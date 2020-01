El presidente de la gestora de Ciudadanos asegura que el entendimiento en el partido será "fácil" y que Igea es "libre" de concurrir a primarias

El presidente de la gestora de Ciudadanos, Manuel García Bofill, considera que es "fácil" que el partido llegue a acuerdos que están reclamando los afiliados en cuanto a mayor participación, más peso de las agrupaciones y más transparencia. Bofill ha hecho estas declaraciones antes de que arrancase la Asamblea Extraordinaria del partido en un hotel de Valladolid.

Con ello no ha querido descartar que el actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea se presente a las primarias, tal y como ha anunció en eldiario.es en el caso de que el partido no asumiese los cambios que se demandan. "Francisco Igea es libre de presentarse, como cualquier otro afiliado", ha comentado Bofill. Ha añadido que es una persona de "fuertes convicciones" con la que es "fácil entenderse". "Es una persona de fuertes convicciones, pero es fácil hablar con él porque es dialogante y ahora es una muy buena ocasión de hacerlo delante de los afiliados y exponer nuestros argumentos para llegar acuerdos en muchas cosas porque todos queremos que el partido salga unido y cohesionado de este proceso", ha reconocido.

García Bofill ha subrayado no obstante que existe un liderazgo "bastante definido", en referencia a Inés Arrimadas, pero no quiere decir que no pueda presentarse otra lista por ser un procedimiento abierto. Además ha insistido en a afinidad que existe para reconocer la necesidad en España de un partido como Ciudadanos en un momento de dificultades para el constitucionalismo. "El partido tiene que decir lo mismo en todas partes y lo importante es no tener problemas de fondo o de estrategia", ha precisado. " Es el momento de decir lo que se piensa, cerrar los debates democráticamente e impulsar el debate hacia adelante", ha insistido. La gestora esta llevando a cabo una serie de visitas por toda España para afrontar el Congreso Extraordinario que se celebrará el 15 de marzo por la dimisión del presidente fundador, Albert Rivera, en el que se debatirá un documento de estrategia y un nuevo rumbo para Ciudadanos.

El presidente de la gestora incide en que, después de más de 2.000 entrevistas, lo que los afiliados piden es "mayor participación" y "más vida política", por lo que admite que se pueda dar más peso a las asociaciones territoriales. "Es el momento de canalizar todo esto", ha subrayado.

Bofill también se ha pronunciado sobre el sistema de voto que afrontará el partido en la Asablea General de marzo. El presidente de la gestora ha afirmado que hay personas que quieren "voto en urna" y otras "voto telemático". Sobre lo cuestionado que está este último, y en concreto con una investigación abierta en Valladolid por el pucherazo que dio la victoria a Silvia Clemente, rival de Igea, ha asegurado que será "fiable". "

"Lo llevará una empresa externa que no dependerá de los órganos del partido con todas las garantías - durante las primarias de marzo de 2019 no hubo empresa externa sino que se ocupó el propio partido-. Hemos dedicado mucho esfuerzo y trabajo para encontrar el mejor sistema posible y que se hiciera compatible con un voto mixto", ha asegurado. García Bofill no ha querido pronunciarse sobre el pucherazo en Castilla y León pero ha afirmado que "sea el resultado judicial que sea las responsabilidades se llevarán hasta el final".

En la Asamblea han estado también el portavoz de la gestora, Joan Mesquida, el secretario de Comunicación en funciones, Fran Hervías, y el responsable de finanzas, Carlos Cuadrado.