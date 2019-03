Las primarias de Igea y Clemente: kilómetros y redes sociales

A tres días de las primarias, los dos candidatos de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, apuran los días quemando rueda. El diputado Francisco Igea y la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, están haciendo campaña en la Comunidad más extensa de España pero hay que llegar a cada afiliado y no importa cómo, solo cuando. Este lunes, Igea fue a Boecillo, de ahí a Ávila, y antes de llegar a Valladolid pasó por Laguna de Duero. Clemente estuvo en Ponferrada y en León.

Ninguno de los dos ha parado desde el día en que arrancó la campaña, el pasado martes pero han afrontado el reto de forma muy distinta. Francisco Igea, que ni siquiera se planteó ir a primarias hasta que supo del fichaje de Clemente, apuesta por encuentros en abierto, destinados a afiliados, pero sin vetos. Es muy claro en sus exposiciones y mantiene lo que dijo el primer día: “Silvia Clemente no encaja en el mensaje de Ciudadanos”, asegura a periodistas, militantes y simpatizantes.

Clemente por su parte se ha blindado. Se cita con afiliados pero a puerta cerrada, sin prensa. Ella sí había planeado su candidatura, según algunas fuentes, desde diciembre, aunque la foto en la que aparecía en un bar con cargos de Ciudadanos se hiciese a últimos de enero. Al contrario que su rival, ella no lo menciona, pero lo deja caer: “jamás he caminado contra alguien”, dice en su último vídeo.

Porque aunque los dos creen que van a convencer a sus afiliados mirándoles a los ojos, tiran de twitter. La expresidenta parte con desventaja, tan sólo tiene 693 seguidores. El pasado 21 de febrero, tras dimitir, borró su cuenta de twitter. “Soy la presidenta de las Cortes y estoy aquí para hablar con vosotros”, decía en su bio. Tras presentarla el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, puso en marcha otra cuenta @SClementeCS . El fondo de la foto de su perfil, es una foto con Villegas y la foto de avatar es un SI (sin tilde) naranja. En dos días ha subido dos cuidados vídeos. “Creo que tenemos un gran potencial que tiene que despegar. Jamás he caminado contra alguien. Siempre he creído que a gente de bien camina a favor de algo. No se me ocurre nada más motivador que caminar juntos para cambiar esta comunidad”, dice la política que ha formado parte del Gobierno de Castilla y León durante dos décadas.

Igea, @FranciscoIgea muy activo en twitter tiene 9.170 seguidores. Su foto de fondo es una ilustración del humorista de Abc, José María Nieto: un caballero a punto de embestir al dedazo naranja sobre el que Silvia Clemente descansa leyendo un libro. Su avatar es una foto durante una entrevista de radio. Tiene un tuit fijado desde el 24 de febrero. Es un vídeo que recoge la noticia de su candidatura. Aparece el propio Igea, pero también Silvia Clemente, y la foto en la que se fraguó su fichaje y encendió los ánimos del diputado. El resto de su time line está compuesto de tuits sobre sus encuentros y algún que otro vídeo, menos editado que el de su compañera. El de ayer lo grabó el cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, el economista Luis Garicano, que se ha volcado con Igea. Ambos aparecen en el coche, “on the road again”, dice Igea antes de asegurar que Castilla y León va a cambiar después de casi 32 años de gobierno del PP.

Si hubiese que prever resultados de votaciones por afiliados que acuden a verlos, Igea ganaría con cierta holgura, pero nada es determinante y hay afiliados que han estado en las reuniones con los dos candidatos. En un plazo de 24 horas entre el 8 y 9 de marzo, unos 1.500 afiliados entrarán en su “espacio naranja” y en un click decidirán quién queda fuera de la carrera a la presidencia.